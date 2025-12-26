Tarak Dhiab Matthias Jaissle social gfx/ Getty Images
محمود خالد

بعد واقعة سالم ورونالدو .. طارق ذياب ينقلب على مدرب الأهلي: "لا تعيشوا على الأطلال"!

رسالة جدلية جديدة من طارق ذياب..

هل كان الحديث بدافع العاطفة أم العقلانية؟ .. هكذا عاد المحلل الرياضي طارق ذياب، ليثير الجدل في الأوساط الرياضية السعودية، بعدما شنّ هجومًا، ضد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أعقاب الخسارة أمام الفتح.

بثنائية ماتياس فارجاس، نجح الفتح في اقتناص "3" نقاط ثمينة، بفوز مثير على الأهلي، في مباراة الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وحقق الفتح ثاني انتصاراته فقط في دوري روشن، منذ انطلاق الموسم، على حساب بطل دوري النخبة الآسيوية، الذي تجمد رصيده عند 19 نقطة، ليحل في المركز الرابع، فيما رفع "النموذجي" رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الرابع عشر.

  • Al Fateh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الأهلي يلعب بعشوائية

    برسالة شديدة اللهجة، تحدث ذياب الذي مثّل الأهلي في السبعينيات، عن وضعه الحالي مع المدرب ماتياس يايسله، مؤكدًا أن الفريق يلعب بعشوائية ودون خطة منظمة، في الوقت الذي نجد فيه الهلال والنصر - كمثال - يلعبان بإسلوب منظم.

    وقال طارق ذياب، خلال ظهوره في الاستوديو التحليلي عبر قناة "ثمانية"، إن الأهلي يلعب بدون أفكار، كما أن الفريق عشوائي بامتياز ولا يلعب 5-6 تمريرات بانتظام، بينما نجح الفتح في تسجيل هدفين من كرات ثابتة، وتم إلغاء أحدهما.

    • إعلان

  • إلى جماهير الأهلي: لا تعيشوا على الأطلال!

    وقال ذياب إنه لا يمكن لجماهير الأهلي أن تعيش على الأطلال، مع ماتياس يايسله، بعدما قاد الفريق للفوز بدوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي "2024-2025".

    وأضاف "الأهلي جدد عقد يايسله للحاضر والمستقبل، وليس لأنه فاز ببطولة، إذا كنت تعيش على الماضي، فهذه مشكلة كبيرة، أنت لا تشعر بأن هذا الموسم هو الثالث للمدرب يايسله".

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    ذياب عاد ليثير الجدل

    هذه ليست المرة الأولى، التي يكون بها طارق ذياب، حديث الساعة في الأوساط الكروية السعودية، بعدما أثار جدلًا حول حديثه السابق عن سالم الدوسري، قائد الهلال.

    وعلّق المدافع التونسي الدولي السابق، على سباق سالم الدوسري وكريستيانو رونالدو، قائد النصر، في قائمة الهدافين التاريخيين في دوري المحترفين السعودي، حيث وجه رسالة صادمة، بقوله إن رونالدو سجل ما يقارب 83 هدفًا خلال موسمين ونصف، بينما احتاج الدوسري إلى 15 عامًا، ليصل لنفس العدد تقريبًا.

    ورغم أن مقدم الاستوديو لفت نظر ذياب بأن رونالدو يلعب كمهاجم صريح، فيما يلعب سالم الدوسري كجناح، إلا أن نجم المنتخب التونسي السابق، قلّل من تأثير تلك المعلومة، بقوله "ولو! رونالدو كان جناحًا أيضًا، ليونيل ميسي جناح ويسجل الكثير من الأهداف".

    ومع تعرضه للكثير من الانتقادات، خاصة من قِبل جماهير الهلال، عاد ذياب ليخفف من حدة الأجواء، حينما ظهر في مقطع جديد، تلقى فيه سؤالًا بشأن أفضل 5 لاعبين وسط سعوديين، ليختار كلًا من فهد المصيبيح وسعيد العويران وفؤاد أنور ونواف التمياط، ثم سالم الدوسري الذي يظهر بامتياز في المباريات الكبيرة، وهذا ما يميزه عن نجوم آخرين".

  • Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    الأهلي يخسر للمرة الأولى في دوري روشن

    ودخل الأهلي، المباراة في غياب عدة عناصر، بين الحارس السنغالي إدوارد ميندي، ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه، والجناح الجزائري رياض محرز، الذين يشاركون في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

    وللعب ماتياس فارجاس دور البطولة في فوز الفتح، بعدما أحرز ثنائية النموذجي في الدقيقتين 43 و47، ليردّ على تقدم الراقي بهدف فالنتين أتانجانا، في الدقيقة 22.

  • الأهلي في 2025-2026 .. موسم متذبذب لكتيبة يايسله

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وكتبت ثنائية الفتح، الخسارة الأولى للأهلي في دوري روشن السعودي، هذا الموسم، ليحلّ في المركز الرابع في ترتيب المسابقة، برصيد 19 نقطة، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن النصر "المتصدر"، فيما رفع الفتح رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الرابع عشر، محققًا انتصاره الثاني في الدوري.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

