"ضيع النصر في ليلة تحطيم أسطورة عبدالرزاق حمدالله!" .. كريستيانو رونالدو يواصل فشله أمام الهلال

رونالدو يفشل في قيادة النصر للفوز على الهلال..

SHAHID

في مباريات الديربي، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في جميع أنحاء العالم؛ لا يوجد شيء اسمه "تحصيل حاصل"، بل الهدف دائمًا هو الفوز وتحقيق النقاط كاملة.

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هذا ما حدث في ديربي النصر والهلال، على ملعب "الأول بارك"، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

الهلال دخل ديربي الليلة، وهو ضامن التتويج بلقب الدوري رسميًا، ولكنه كان يسعى لمواصلة سلسلة اللاهزيمة؛ بينما العالمي كان يرغب في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ فترة، أمام الزعيم.

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وبالفعل.. قاتل النصر بشراسة طوال الـ90 دقيقة من عمر الديربي، وظل محافظًا على تقدمه بهدف نظيف، حتى جاء الوقت بدل الضائع، الذي سجل فيه الهلال "التعادل".

المثير في الأمر أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، فشل بذلك في تحقيق أي انتصار رسمي مع قلعة العالمي، ضد الهلال؛ حيث اكتفى بتعادل وحيد مقابل 3 هزائم.

ويُمكن اعتبار رونالدو نفسه، أحد المتهمين في عدم الانتصار على الهلال، في ليلة الجمعة المثيرة؛ وذلك بسبب إهداره العديد من الفرص، على الرغم من صناعته هدف فريقه الوحيد.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، من أداء كريستيانو رونالدو في ديربي النصر والهلال..