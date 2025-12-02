ضرب وسحل واستقالات.. زلزال يضرب نيس والمدرب يتنازل عن أمواله للهروب

يمر نادي نيس بمنعطف كارثي على الصعيدين الفني والإداري، حيث عمقت الهزيمة الأخيرة أمام لوريان جراح الفريق الذي تراجع للمركز العاشر في الدوري الفرنسي، وسط عجز تام عن تحقيق النتائج الإيجابية محلياً أو قارياً.

تعكس لغة الأرقام حجم الكارثة الفنية التي يعيشها نيس، حيث دخل الفريق في "نفق مظلم" من النتائج السلبية، لا سيما في شهر نوفمبر الذي كان شاهداً على انهيار تام للمنظومة؛ إذ تكبد الفريق 6 هزائم متتالية في مختلف المسابقات، بدأت بالسقوط أمام باريس سان جيرمان وانتهت بالخسارة الأخيرة أمام لوريان (1-3).

ولم تقتصر المعاناة على سوء النتائج بل امتدت لضعف الدفاع، حيث تلقى الفريق هزائم مذلة أبرزها الخماسية القاسية أمام مارسيليا (1-5) والثلاثية أمام بورتو (0-3).

وعلى الصعيد الأوروبي، يبدو وضع "النسور" ميئوساً منه بسجل خالٍ من الانتصارات في المباريات الخمس الأخيرة (أمام روما، فنربخشه، سيلتا فيجو، فرايبورج، بورتو)، وهو ما نسف المكتسبات الطفيفة التي حققها الفريق في شهر أكتوبر حين سجل استفاقة مؤقتة بانتصارات على ليل ورين وليون، قبل أن يعود ليسقط في دوامة لم يخرج منها حتى الآن.