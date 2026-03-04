ضربة قوية لبرشلونة مع غياب أليخاندرو بالدي عن مباراتي نيوكاسل في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بينما يقدم نادي الدوري الإسباني آخر المستجدات حول إصابة جول كوندي

تُظهر التقارير الطبية التي أصدرها النادي صورة مقلقة لمشجعي كامب نو. في أول إعلانين رسميين منفصلين، قدم النادي تفاصيل عن إصابة كوندي، قائلاً: "أصيب لاعب الفريق الأول جول كوندي بإصابة في عضلة الفخذ (العضلة ذات الرأسين) في فخذه الأيسر. وسيحدد تقدمه في التعافي مدى جاهزيته للعب".

وفي بيان منفصل يتناول الضربة الثانية التي تلقاها خط الدفاع، قال النادي: "أصيب لاعب الفريق الأول أليخاندرو بالدي بإصابة في العضلة الخلفية للفخذ (العضلة ذات الرأسين الفخذية) في فخذه الأيسر. وتشير الفحوصات إلى أن عملية التعافي ستستغرق حوالي 4 أسابيع".

اضطر كوندي إلى الخروج بعد 11 دقيقة فقط من مباراة كأس الملك، حيث بدا أنه يمسك بساقه في إحباط واضح قبل أن يتم استبداله. لم يتمكن بالدي، الذي تم إشراكه للمساعدة في إعادة التنظيم التكتيكي، من إنهاء المباراة بنفسه. من المقرر الآن أن يغيب اللاعب الدولي الإسباني عن جزء مهم من الموسم، بما في ذلك مباراتي الذهاب والإياب في الدوري الأوروبي ضد نيوكاسل، حيث من المتوقع أن تستمر فترة تعافيه حتى أبريل.