AFP
ترجمه
ضربة قوية لبايرن ميونيخ بعد استبعاد هاري كين من المباراة المقبلة، مما يضعف آمال قائد منتخب إنجلترا في تحطيم الرقم القياسي لروبرت ليفاندوفسكي في عدد الأهداف المسجلة
إصابة توقف مسيرة بايرن ميونيخ في الدوري الألماني
لاعب توتنهام السابق كان في حالة رائعة في بافاريا، حيث غير هجوم بايرن منذ وصوله في عام 2023. وهو حالياً سجل 30 هدفاً في الدوري بعد 24 مباراة فقط، محافظاً على معدل تهديفي جعل سجلات الأرقام القياسية في حالة تأهب قصوى.
بعد أن سجل مؤخرًا ثنائيته الرابعة على التوالي في الدوري خلال الفوز الدرامي 3-2 على بوروسيا دورتموند، بدا كين لا يمكن إيقافه. لكن مدرب بايرن ميونيخ كومباني اعترف بأن المهاجم لن يكون متاحًا للمباراة ضد مونشنغلادباخ بسبب إصابة في ربلة الساق.
- Getty Images Sport
كومباني يظل هادئًا
في مؤتمره الصحفي قبل المباراة، أوضح كومباني حالة لاعبيه. ونقل عنه الموقع الرسمي للنادي قوله: "هيروكي إيتو خارج التشكيلة، وألفونسو ديفيز خارج التشكيلة، وهاري كين خارج التشكيلة. لقد تعرض لضربة في ساقه ولم يتعافى بعد. إنها مجرد ضربة، وليست خطيرة في الوقت الحالي، لكننا قد نحتاج إلى يوم آخر حتى يتمكن من المشاركة. نحن مرتاحون جدًا. بالطبع كنا نود أن يشارك هاري، لكن هذه الأمور تحدث".
السعي لتحقيق 41 هدفًا
يبتعد كين حالياً بـ 11 هدفاً عن الرقم الذي سجله ليفاندوفسكي خلال موسم 2020-21. وقد أعرب قائد منتخب إنجلترا عن احترامه الشديد للاعب الدولي البولندي، خاصةً أن ليفاندوفسكي حقق هذا الإنجاز في 29 مباراة فقط.
عندما سُئل عما إذا كان يهدف إلى تحطيم الرقم القياسي لليفاندوفسكي في عدد الأهداف المسجلة، قال كين للصحفيين بعد المباراة ضد دورتموند: "بالتأكيد. عليّ أن أستمر في ما أفعله. لا يزال هناك الكثير من المباريات التي يجب أن ألعبها. عليّ أن أحاول أن أكون ثابتًا خلال تلك الفترة. سنرى في أواخر أبريل أو بداية مايو ما إذا كان ذلك ممكنًا. لكن بالطبع، في الوقت الحالي، هذا هو الهدف، وعليّ أن أفعل ما أفعله".
- Getty Images Sport
التنافس على اللقب ونجاح دوري أبطال أوروبا
غياب كين يضر بشكل واضح بهجوم بايرن، الذي يتصدر حالياً جدول الدوري الألماني بفارق 11 نقطة. ومع ذلك، سيسعى كومباني إلى الحفاظ على حماس فريقه للحفاظ على صدارة الترتيب مع الحفاظ على آماله الأوروبية. بعد مواجهة مونشنغلادباخ يوم الجمعة، سيستعد البافاريون لمباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الأسبوع المقبل.
إعلان