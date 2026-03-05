ضربة قوية لبايرن ميونيخ بعد استبعاد هاري كين من المباراة المقبلة، مما يضعف آمال قائد منتخب إنجلترا في تحطيم الرقم القياسي لروبرت ليفاندوفسكي في عدد الأهداف المسجلة

لاعب توتنهام السابق كان في حالة رائعة في بافاريا، حيث غير هجوم بايرن منذ وصوله في عام 2023. وهو حالياً سجل 30 هدفاً في الدوري بعد 24 مباراة فقط، محافظاً على معدل تهديفي جعل سجلات الأرقام القياسية في حالة تأهب قصوى.

بعد أن سجل مؤخرًا ثنائيته الرابعة على التوالي في الدوري خلال الفوز الدرامي 3-2 على بوروسيا دورتموند، بدا كين لا يمكن إيقافه. لكن مدرب بايرن ميونيخ كومباني اعترف بأن المهاجم لن يكون متاحًا للمباراة ضد مونشنغلادباخ بسبب إصابة في ربلة الساق.