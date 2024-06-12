صيحة الديوك الأخيرة .. فرنسا ورحلة البحث عن لقب جديد بقيادة "القائد" مبابي

الديوك هم الأوفر حظًا وفقًا للتوقعات

منذ يورو 2016 الذي خسرته فرنسا على أراضيها في النهائي، وأصبح الديوك هم المرشح الأول لمعظم البطولات الكبرى التي يدخلها الفريق.

مشروع المدرب ديدييه ديشان الذي بدأ في العمل عليه في 2012، كان قد وصل إلى ذروته في هذه الفترة، ليخلق مجموعة شبه متكاملة حصلت على كأس العالم في وقت لاحق بمونديال روسيا 2018.

وبعد اختفاء معظم هذه المجموعة، بين هبوط مستوى أو التورط في قضايا أو مشاكل، تظل فرنسا كما هي مع ديشان رغم الخروج المُبكر من دور الـ16 في يورو 2020، ولنا في كأس العالم 2022 خير دليل، حيث كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من الحصول على المونديال للمرة الثانية على التوالي.

مستوى فرنسا في مونديال قطر وما تبعه، يجعل ديشان ورجاله هم الطرف الأقرب والأكثر استقرارًا للحصول على يورو ألمانيا 2024، ولكن لماذا؟