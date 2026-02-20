فيديو | شراحيلي : رمضان صعب على الأجانب في السعودية ورونالدو قرر الصيام لهذا السبب!

صاحب الـ35 سنة قال في تصريحاته:"الصيام لا يؤثر بشكل كبير على أدائي، التأثير الأكبر يكون على اللاعبين الأجانب، لأنهم يلعبون الساعة العاشرة مساءً، عكس المعتاد في الساعة الثامنة، مما يؤدي إلى صعوبات في النوم".

وأضاف:"الأجانب هم الأكثر تضررًا، كريستيانو رونالدو سبق أن صام في العام الماضي، قام بتجربة الأمر لمدة يومين مع لاعبي النصر، حتى يستكشف ما سيشعر به".

وتابع:"نعم الصيام مفيد للجسم ولكنه صعب، أنت تركض لمدة ساعة ونصف، وبعد ذلك تعتاد على الأمر بعد 7 أيام".