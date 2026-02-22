صبغة الشعر تقول الكثير: صلح رونالدو وبنزيما .. رواية خيالية تُكتب في مائدة الإفطار!

في عالم الذكاء الاصطناعي، بات من الصعب أن تميز بين الصورة الحقيقة والمزيفة، ما ساهم في صنع قصص مثيرة للجدل، وإن كانت من عالم الخيال.

كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما "معًا"، سيناريو تكرر أكثر من مرة، ولم يفشل في أن يصبح مادة واسعة للتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في شهر رمضان الكريم، من منطلق "خصوم داخل الملعب وأصدقاء خارجه".

صورة جديدة أثارت الجدل، لمائدة الإفطار وهي تجمع بين رونالدو وبنزيما، برفقة زميل كريستيانو، ساديو ماني، ونجم موناكو، بول بوجبا، وهم يرفعون أكفّ الدعاء.

هل هذه الصورة حقيقية أم غير صحيحة؟ لنستعرض أكثر من دليل يكشف مدى واقعية تلك اللقطة التي تجمع بين الرباعي..