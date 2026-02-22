صبغة الشعر تقول الكثير: صلح رونالدو وبنزيما .. رواية خيالية تُكتب في مائدة الإفطار!

ومنذ انتقاله إلى صفوف النصر، في شتاء 2023، في صفقة كانت حديث العالم، أثار كريستيانو رونالدو، الجدل، حول قيامه بالعديد من السلوكيات التي تتفق مع الدين الإسلامي.
وكان وليد عبد الله، حارس النصر السابق، قد تحدث عن رونالدو، بقوله إنه كان يحدثه عن الإسلام، وكان مهتمًا للغاية بالتعرف على الدين الإسلامي، من أجل فهم زملائه والمسلمين بشكل أفضل.
وأضاف عبد الله، عبر برنامج "الحصة الأخيرة"، أن كريستيانو رونالدو كان يطلب إيقاف الحصة التدريبية عند رفع الأذان، كما أنه خطف الأنظار باحتفاله بالتسجيل في مرمى الشباب، خلال مباراة الفريقين في مايو 2023، بالسجود شكرًا لله.
أضف إلى ذلك، ما قاله شايع شراحيلي مؤخرًا، في برنامج "استديو الجماهير"، عن تجربة كريستيانو رونالدو، في صيام يومين خلال شهر رمضان المبارك، في العام الماضي، من أجل تجربة شعور الصيام للمسلمين.
وبخلاف العادات الإسلامية، فإن كريستيانو رونالدو أبدى تأثره الكبير بأجواء السعودية، من خلال احتفاله على طريقة "رقصة العرضة"، وآخرها ارتداء "البشت الحساوي" مساء السبت، في ليلة الاحتفال بالعودة إلى الصدارة، بعد الفوز على الحزم برباعية، فضلًا عن حديثه المستمر حول انتمائه إلى المملكة، وأنه يشعر بالسعادة الكبيرة في البلاد.
لعلّ ذلك ما كان السبب حول الصور المتداولة بشأن كريستيانو رونالدو، والتي لا يستبعد أن تكون بالذكاء الاصطناعي، حول حضوره جلسة إفطار مع النجوم العالميين "المسلمين"، على غرار بنزيما وماني وبوجبا.