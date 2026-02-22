Goal.com
مباشر
Cristiano Ronaldo Benzema Pogba Sadio Mane (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

صبغة الشعر تقول الكثير: صلح رونالدو وبنزيما .. رواية خيالية تُكتب في مائدة الإفطار!

صورة متداولة حول رونالدو وبنزيما تثير الجدل..

في عالم الذكاء الاصطناعي، بات من الصعب أن تميز بين الصورة الحقيقة والمزيفة، ما ساهم في صنع قصص مثيرة للجدل، وإن كانت من عالم الخيال.

كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما "معًا"، سيناريو تكرر أكثر من مرة، ولم يفشل في أن يصبح مادة واسعة للتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في شهر رمضان الكريم، من منطلق "خصوم داخل الملعب وأصدقاء خارجه".

صورة جديدة أثارت الجدل، لمائدة الإفطار وهي تجمع بين رونالدو وبنزيما، برفقة زميل كريستيانو، ساديو ماني، ونجم موناكو، بول بوجبا، وهم يرفعون أكفّ الدعاء.

هل هذه الصورة حقيقية أم غير صحيحة؟ لنستعرض أكثر من دليل يكشف مدى واقعية تلك اللقطة التي تجمع بين الرباعي..

  • أين الصورة من حسابات النجوم؟

    أن تشاهد تلك اللقطة من الوهلة الأولى، تشعر بسعادة داخلية، بأن الأمور طبيعية بين رونالدو وبنزيما، بعيدًا عن أزمة الفترة الماضية، التي تزامنت مع انتقال النجم الفرنسي من الاتحاد إلى الهلال، في موسم الميركاتو الشتوي.

    هذه الصفقة التاريخية التي كانت التفسير وراء انفجار غضب كريستيانو رونالدو، وإضرابه عن مباريات النصر، وسط تضامن من مدربه جورج جيسوس، وفق ما ذكرت التقارير الإعلامية، ليس من خطوة بنزيما، إلا أنها كانت الشرارة وراء ثورة "الدون"، في ظل احتجاجه على عدم تدعيم النصر بالصفقات المطلوبة، في الفترة الشتوية، وسط نشاط الهلال الملحوظ في التعاقدات الجديدة، حيث ضم "7" لاعبين جدد، منهم أربعة أجانب، وعلى رأسهم بنزيما، برفقة سايمون بوابري ومحمد قادر ميتي وبابلو ماري.

    ولكن السؤال الأبرز هو "هل يعقل أن صورة بحجم تلك، تجمع بين أربعة من كبار اللعبة، ولا يتم نشرها عبر الحساب الرسمي لأي منهم؟".

    • إعلان

  • شعر بول بوجبا ولحية بنزيما

    من الطريف في تلك اللقطة، هو ظهور النجم الفرنسي بول بوجبا، بشعر مصبوغ باللون الأصفر، خلال جلسة الإفطار المزعومة.

    يأتي ذلك بعد أيام من نشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، باللغة الإنجليزية، لبول بوجبا، بشعر أسود، وهو يصافح لاعبي باريس سان جيرمان، قبل مواجهة موناكو، في الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

    ليس ذلك فحسب، بل إن بنزيما في جلسة الإفطار، تبدو لحيته مختلفة تمامًا عن نظيرتها التي ظهر عليها بالأمس، في كلاسيكو الهلال والاتحاد، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

  • صلح "مزعوم" بين رونالدو وبنزيما

    لطالما ارتبط وجود كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، في السعودية، بتوتر الأجواء بين رفيقي ريال مدريد السابقين، بين أنباء قيام بنزيما بإلغاء متابعة "الدون" على موقع إنستجرام.

    أضف إلى ذلك، عدم اتفاق بنزيما مع ما ذكره كريستيانو رونالدو لبرنامج "إل شيرينجيتو"، بأنه يرى نفسه الأفضل في التاريخ، أو الأكثر اكتمالًا في عالم اللعبة، حيث قال نجم الاتحاد السابق، إنه يعتقد بأن رونالدو "الظاهرة"، أسطورة البرازيل، هو الأفضل في التاريخ.

    وبالتزامن مع ذلك، تم تداول صورة في مارس 2025، بزعم الصلح بين بنزيما ورونالدو، بجلسة جمعتهما في ليلة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

  • FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

    كريستيانو رونالدو والعادات الإسلامية

    ومنذ انتقاله إلى صفوف النصر، في شتاء 2023، في صفقة كانت حديث العالم، أثار كريستيانو رونالدو، الجدل، حول قيامه بالعديد من السلوكيات التي تتفق مع الدين الإسلامي.

    وكان وليد عبد الله، حارس النصر السابق، قد تحدث عن رونالدو، بقوله إنه كان يحدثه عن الإسلام، وكان مهتمًا للغاية بالتعرف على الدين الإسلامي، من أجل فهم زملائه والمسلمين بشكل أفضل.

    وأضاف عبد الله، عبر برنامج "الحصة الأخيرة"، أن كريستيانو رونالدو كان يطلب إيقاف الحصة التدريبية عند رفع الأذان، كما أنه خطف الأنظار باحتفاله بالتسجيل في مرمى الشباب، خلال مباراة الفريقين في مايو 2023، بالسجود شكرًا لله.

    أضف إلى ذلك، ما قاله شايع شراحيلي مؤخرًا، في برنامج "استديو الجماهير"، عن تجربة كريستيانو رونالدو، في صيام يومين خلال شهر رمضان المبارك، في العام الماضي، من أجل تجربة شعور الصيام للمسلمين.

    وبخلاف العادات الإسلامية، فإن كريستيانو رونالدو أبدى تأثره الكبير بأجواء السعودية، من خلال احتفاله على طريقة "رقصة العرضة"، وآخرها ارتداء "البشت الحساوي" مساء السبت، في ليلة الاحتفال بالعودة إلى الصدارة، بعد الفوز على الحزم برباعية، فضلًا عن حديثه المستمر حول انتمائه إلى المملكة، وأنه يشعر بالسعادة الكبيرة في البلاد.

    لعلّ ذلك ما كان السبب حول الصور المتداولة بشأن كريستيانو رونالدو، والتي لا يستبعد أن تكون بالذكاء الاصطناعي، حول حضوره جلسة إفطار مع النجوم العالميين "المسلمين"، على غرار بنزيما وماني وبوجبا.

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الهلال crest
الهلال
الهلال
دوري روشن السعودي
النجمة crest
النجمة
النجمة
النصر crest
النصر
النصر
0