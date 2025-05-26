صورة | "خطأ" متجر الهلال يثير الجدل في صفقة فيكتور أوسيمين!

الحديث عن صفقة أوسيمين زاد كثيرًا..

لا حديث بين جماهير الهلال حاليًا، إلا على مصير صفقة النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي؛ والذي لعب "معارًا" مع جلطة سراي، في موسم 2024-2025.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وقبل 3 أيام من الآن تقريبًا.. أعلنت صحيفة "الرياضية" توصل الإدارة الهلالية، إلى اتفاق مع أوسيمين؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول، في صيف العالم الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن منذ هذا الخبر.. لم يظهر أي شيء رسمي، أو تأكيدات جديدة على إتمام الصفقة؛ حتى أثار متجر نادي الهلال الجدل، في الساعات القليلة الماضية.