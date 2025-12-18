ما بين الحقيقة والذكاء اصطناعي .. صورة كريستيانو رونالدو مع أبطال فيلم "Fast & Furious" تُثير الجدل!

على الرغم من عدم اليقين الذي يحيط بالصورة نفسها، فإن فكرة انضمام رونالدو إلى سلسلة أفلام Fast & Furious ليست خيالية على الإطلاق. فقد أطلق فين ديزل بالفعل تكهنات، حيث كشف سابقًا على إنستجرام أن صانعي الفيلم قد "كتبوا دورًا" خصيصًا للأيقونة البرتغالية.

قال فين ديزل على إنستجرام عن احتمال ظهور رونالدو في سلسلة الأفلام: "الجميع سأل، هل سيكون رونالدو في أسطورة Fast... علي أن أقول لكم إنه حقيقي. لقد كتبنا دورًا له..."

من المتوقع أن يكون الفصل التالي من السلسلة الطويلة، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه سيحمل عنوان Fast & Furious 11 أو Fast Forever، هو الجزء الأخير من سلسلة بدأت في عام 2001. من المقرر إطلاق الفيلم في عام 2027، وقد أحاطت به بالفعل الكثير من التكهنات، حيث ألمح ديزل إلى احتمال عودة شخصية براين أوكونر التي لعبها بول ووكر، بعد وفاة الممثل المأساوية في عام 2013.

وأضاف: "قلت: 'بثلاثة شروط'. أولاً، إعادة السلسلة إلى لوس أنجلوس. ثانيًا، العودة إلى ثقافة السيارات وسباقات الشوارع. وثالثًا، لم شمل دوم وبراين أوكونر".

مع اقتراب موعد خاتمة السلسلة، تضيق فرصة ظهور رونالدو في دور ضيف شرف. تعني التأخيرات الأخيرة في الإنتاج أن موعد الإصدار لا يزال غير مؤكد، لكن ضيق الوقت قد يحدد ما إذا كان من الممكن أن يشارك اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا بشكل واقعي، خاصة مع التزاماته المستمرة في كرة القدم.