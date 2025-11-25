قروض تصل إلى مليار دولار .. تعاون جديد بين فيفا والسعودية لتحسين مرافق كرة القدم

سيقدم صندوق التنمية السعودي (SFD) قروضاً ميسرة بقيمة تصل إلى مليار دولار أمريكي لبناء أو تحسين البنية التحتية لكرة القدم في الدول النامية بموجب مذكرة تفاهم مع الفيفا تم الإعلان عنها يوم الاثنين. وستدعم هذه المبادرة مشاريع المنشآت الرياضية التي حددتها الاتحادات الأعضاء والتي تتماشى مع خطط التنمية الوطنية.

وقال الفيفا إن الاتفاقية ستعطي الأولوية للاتحادات في البلدان النامية التي تحدد استراتيجيات واضحة لاستخدام الرياضة في إطار أهداف تنموية أوسع نطاقًا. وسيركز التمويل على بناء أو تحسين الملاعب المعتمدة من الفيفا والبنية التحتية ذات الصلة.