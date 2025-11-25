اتخذ صندوق التنمية السعودي (SFD) خطوة مهمة في مجال تطوير كرة القدم العالمية من خلال اتفاقية جديدة مع الفيفا لتقديم قروض ميسرة بقيمة تصل إلى مليار دولار لمشاريع البنية التحتية الرياضية. تهدف هذه الشراكة إلى المساعدة في سد الفجوات في المرافق في الدول النامية مع دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقاً المرتبطة بالاستثمار في كرة القدم.
قروض تصل إلى مليار دولار .. تعاون جديد بين فيفا والسعودية لتحسين مرافق كرة القدم
- AFP
الفيفا وصندوق التنمية الاستراتيجي يوقعان مذكرة تفاهم
سيقدم صندوق التنمية السعودي (SFD) قروضاً ميسرة بقيمة تصل إلى مليار دولار أمريكي لبناء أو تحسين البنية التحتية لكرة القدم في الدول النامية بموجب مذكرة تفاهم مع الفيفا تم الإعلان عنها يوم الاثنين. وستدعم هذه المبادرة مشاريع المنشآت الرياضية التي حددتها الاتحادات الأعضاء والتي تتماشى مع خطط التنمية الوطنية.
وقال الفيفا إن الاتفاقية ستعطي الأولوية للاتحادات في البلدان النامية التي تحدد استراتيجيات واضحة لاستخدام الرياضة في إطار أهداف تنموية أوسع نطاقًا. وسيركز التمويل على بناء أو تحسين الملاعب المعتمدة من الفيفا والبنية التحتية ذات الصلة.
الفيفا تشدد على دعم البنية التحتية
وصف رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الاتفاقية بأنها استجابة لاحتياجات البنية التحتية الواسعة النطاق بين الاتحادات الأعضاء في المنظمة. وقال إن الشراكة ستساعد الاتحادات على تأمين الملاعب ومراكز التدريب اللازمة لاستضافة المسابقات وتوسيع نطاق الوصول إلى اللعبة.
وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في بيان نقلته وكالة رويترز: "يتمثل دور فيفا في تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وتحتاج العديد من الاتحادات الأعضاء في فيفا إلى دعم إضافي للبنية التحتية اللازمة لاستضافة المسابقات". "هذه الاتفاقية هي خطوة حاسمة لضمان حصول الاتحادات الأعضاء في الفيفا على المرافق اللازمة لجعل كرة القدم عالمية حقًا".
- Getty Images Sport
كيف سيعمل برنامج القروض الميسرة
وبموجب المذكرة، سيقدم الصندوق السعودي للتنمية قروضاً ميسرة لتمويل بناء وتحسين البنية التحتية لكرة القدم في البلدان المؤهلة. ويجمع الصندوق بين الإقراض بأسعار أقل من أسعار السوق والمساعدة الفنية في تصميم المشاريع وتنفيذها، وهو ما تقول فيفا إنه سيساعد على ضمان تلبية المرافق للمعايير الدولية ومعايير الاستدامة. وستتمكن الاتحادات الأعضاء من التقدم بطلبات للحصول على دعم للملاعب ومراكز التدريب والبنية التحتية ذات الصلة.
- AFP
يستهدف البرنامج تطوير المرافق في البلدان المؤهلة
وقد أشارت العديد من الاتحادات الأعضاء في الفيفا، لا سيما في أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي، إلى أن محدودية الوصول إلى المرافق الحديثة المعتمدة من الفيفا تشكل عائقاً أمام توسيع المشاركة واستضافة المسابقات. وتوفر هذه المبادرة آلية للاتحادات المؤهلة للحصول على تمويل لبناء بنية تحتية جديدة أو تحديث البنية التحتية الحالية.