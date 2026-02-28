ليفربول ضد وست هام | انتقد جاكبو وإيكيتي من أجله فتجاهلوه .. محمد صلاح يبريء سلوت

"كودي وخاكبو لم يسجلا أيضًا كثيرًا مؤخرًا"، كان ذلك مقطتف من تصريحات مدرب ليفربول أرني سلوت للدفاع عن صيام محمد صلاح عن التهديف في الآونة الأخيرة بمؤتمر لقاء وست هام.

لغة الأرقام لا تكذب، منذ عودة صلاح من أمم إفريقيا ولم يسجل في البريميرليج، فقط صنع 3 أهداف، وإن كان سجل في كأس الاتحاد ودوري الأبطال ضد برايتون وقاراباخ ولكن كما ذكر سلوت، "الملك المصري" رفع سقف التوقعات بخصوصه في السنوات الأخيرة، ولكن صيامه إضافة إلى صيام خاكبو (لم يسجل في آخر 7 مباريات) وإيكيتيكي (لم يسجل في آخر 4 مباريات) صعب الأمور على الريدز (7 أهداف في 5 مباريات في الدوري).

اليوم ضد وست هام الذي يصارع الهبوط وأحد أضعف خطوط الدفاع بالمسابقة، كيف كان وضع هجوم ليفربول وصلاح ورفاقه؟ لنر سويًا ..