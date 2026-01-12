يتواجد نجم ليفربول حالياً في مهمة وطنية بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر. وقد ساهم في قيادتهم إلى نصف نهائي المسابقة. وخلال مواجهة دور الثمانية ضد كوت ديفوار، هز صلاح الشباك ووصل إلى 100 مساهمة تهديفية لبلاده.
اقتحم قائمة العظماء.. محمد صلاح يسبق ميسي ورونالدو إلى إنجاز تاريخي!
السجل الدولي لصلاح
تتضمن هذه المئوية 65 هدفاً و35 تمريرة حاسمة. وقد حقق هذا الرقم خلال 111 مباراة بقميص الفراعنة. خاض صلاح أول مباراة دولية له عام 2011 وظل عنصراً أساسياً على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية. لا يزال ينتظر تحقيق نجاح ملموس مع مصر، بعد أن جمع ألقاباً كبرى بانتظام على مستوى الأندية.
صلاح يستميت لفك تلك العقدة في عام 2026 ويقوم بدوره كقائد، في محاولة لتذوق مجد كأس الأمم الأفريقية الذي طال انتظاره - بعد أن اكتفى بمركز الوصيف في مرتين سابقتين.
- AFP
أين يقع صلاح في قائمة الأسرع وصولاً إلى 100 مساهمة تهديفية؟
سجل صلاح الهدف الحاسم في الفوز 3-2 بربع النهائي على كوت ديفوار. حيث هز الشباك في الدقيقة 52 من تلك المباراة، مقدماً الإلهام عندما كانت مصر في أمس الحاجة إليه.
لطالما حقق صلاح هذا الأمر للفراعنة. لقد وصل إلى 100 مساهمة تهديفية في عدد مباريات أقل مما احتاجه العظماء عبر التاريخ ميسي ورونالدو للوصول إلى نفس الرقم.
ومع ذلك، فهو يأتي خلف أيقونتين برازيليتين عندما يتعلق الأمر بأسرع اللاعبين وصولاً إلى تلك النقطة.
احتاج بيليه إلى 77 مباراة فقط، بينما استغرق نيمار - الهداف التاريخي للبرازيل - 94 مباراة.
ويأتي صلاح الآن متقدماً مباشرة على المهاجم البلجيكي القوي روميلو لوكاكو (113) والأسطورة الأوروجويانية لويس سواريز (116).
النجم الأرجنتيني ميسي، الذي لا يزال يقدم أداءً قوياً ومن المتوقع أن يزين كأس العالم 2026 حيث تسعى الأرجنتين للدفاع عن اللقب العالمي الذي حصدته في قطر 2022، وصل إلى المئوية خلال 122 مباراة ويمتلك الآن 115 هدفاً باسمه.
علي دائي، الذي كان الهداف الأبرز في كرة القدم الدولية للرجال قبل أن يمحو رونالدو المتجدد دائماً اسمه من كتب التاريخ، سجل 100 مساهمة تهديفية خلال 123 مباراة لإيران.
استغرق روبرت ليفاندوفسكي 128 مباراة مع بولندا، بينما احتاج البرتغالي رونالدو والمهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه - الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم - إلى 136 مباراة دولية لكل منهما للوصول إلى المئوية المميزة.
تحديد هدف صلاح
يُعد صلاح أسطورة في وطنه، لكن قيل له إنه بحاجة للفوز بكأس الأمم الأفريقية ليصبح أيقونة قارية. صرح نجم نيجيريا السابق جاي-جاي أوكوشا في مقابلة تلفزيونية: "في أفريقيا، قد تفوز بأي لقب مع ناديك، لكن إذا لم تفز بأي شيء لمنتخب بلادك، فلن يعتبروك أسطورة".
وأضاف مواطنه، لاعب وسط تشيلسي السابق جون أوبي ميكيل: "هذا الرجل هنا سيتطلع لوضع يده على هذه البطولة لأنه لم يفز بها. يمكنك التحدث عن الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لكن عليه الفوز بكأس الأمم الأفريقية".
صلاح، الذي حصد ألقاباً محلية وقارية مع ليفربول، سعيد بما شاهده من منتخب مصر في سعيهم بكأس الأمم. وقال عن تخطي العقبة الإيفوارية بصعوبة: "كان فوزاً مثالياً، ولكن كما قلت من قبل، نحن نقاتل من أجل بلدنا، نأمل أن نتجاوز المباراة القادمة أيضاً، إنها ضد خصم صعب، لكننا سنبذل قصارى جهدنا. نحن نقاتل بقوة كبيرة، يمكنكم رؤية اللاعبين، لا أحد يبخل بأي جهد. نحن فقط نواصل المضي قدماً".
- Getty
تأخر العودة لليفربول
تأهل مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية يعني أن عودة صلاح إلى ميرسيسايد ستتأخر. لقد غاب بالفعل عن لقاءات توتنهام، وولفرهامبتون، ليدز، فولهام، آرسنال. ولن يتمكن آرني سلوت من الاعتماد على الجناح الغزير التهديف في مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بارنسلي يوم الإثنين.
من المقرر إقامة نهائي كأس الأمم الأفريقية في 18 يناير، مما يعني أن صلاح سيغيب عن مباراة الديار أمام بيرنلي أيضاً إذا حصلت مصر على فرصة المنافسة على الجائزة الكبرى في المغرب. وقد طُرحت تساؤلات حول مستقبله على مستوى النادي قبل مغادرته للمهمة الدولية، بعد أن وجه انتقاداً نارياً لليفربول، لكن التوقعات تشير إلى بقائه لبضعة أشهر أخرى على الأقل.