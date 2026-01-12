اقتحم قائمة العظماء.. محمد صلاح يسبق ميسي ورونالدو إلى إنجاز تاريخي!

سجل صلاح الهدف الحاسم في الفوز 3-2 بربع النهائي على كوت ديفوار. حيث هز الشباك في الدقيقة 52 من تلك المباراة، مقدماً الإلهام عندما كانت مصر في أمس الحاجة إليه.

لطالما حقق صلاح هذا الأمر للفراعنة. لقد وصل إلى 100 مساهمة تهديفية في عدد مباريات أقل مما احتاجه العظماء عبر التاريخ ميسي ورونالدو للوصول إلى نفس الرقم.

ومع ذلك، فهو يأتي خلف أيقونتين برازيليتين عندما يتعلق الأمر بأسرع اللاعبين وصولاً إلى تلك النقطة.

احتاج بيليه إلى 77 مباراة فقط، بينما استغرق نيمار - الهداف التاريخي للبرازيل - 94 مباراة.

ويأتي صلاح الآن متقدماً مباشرة على المهاجم البلجيكي القوي روميلو لوكاكو (113) والأسطورة الأوروجويانية لويس سواريز (116).

النجم الأرجنتيني ميسي، الذي لا يزال يقدم أداءً قوياً ومن المتوقع أن يزين كأس العالم 2026 حيث تسعى الأرجنتين للدفاع عن اللقب العالمي الذي حصدته في قطر 2022، وصل إلى المئوية خلال 122 مباراة ويمتلك الآن 115 هدفاً باسمه.

علي دائي، الذي كان الهداف الأبرز في كرة القدم الدولية للرجال قبل أن يمحو رونالدو المتجدد دائماً اسمه من كتب التاريخ، سجل 100 مساهمة تهديفية خلال 123 مباراة لإيران.

استغرق روبرت ليفاندوفسكي 128 مباراة مع بولندا، بينما احتاج البرتغالي رونالدو والمهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه - الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم - إلى 136 مباراة دولية لكل منهما للوصول إلى المئوية المميزة.