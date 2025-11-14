Mohamed Salah GOAL ONLYGoal AR
بلال محمد

"نسي الكرة ويعيش في الجانب المظلم من كتاب اللامبالاة".. محمد صلاح الحاضر الغائب بمواجهة مصر وأوزبكستان

فشل منتخب مصر واختفاء صلاح أمام أوزبكستان...

سقط المنتخب المصري أمام نظيره الأوزبكي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات بطولة كأس العين الدولية الودية 2025. 

وجاءت هذه الهزيمة لتثير الكثير من التساؤلات حول جاهزية الفراعنة للمنافسات المقبلة؛ خاصة أنها تأتي في إطار التحضيرات الأساسية قبل خوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها الشهر المقبل.

وتستضيف دولة الإمارات بطولة كأس العين الودية؛ بمشاركة أربعة منتخبات هي "مصر، أوزبكستان، الرأس الأخضر وإيران".

وتعد البطولة فرصة مهمة لاختبار مستوى المنتخبات قبل ارتباطاتها الرسمية؛ إضافة إلى كونها محطة لتجربة عناصر جديدة وتطوير النسق التكتيكي، تحت قيادة الأجهزة الفنية المختلفة.

وبعد الخسارة أمام أوزبكستان، سيضرب الفراعنة موعدًا مع الرأس الأخضر، يوم الإثنين 17 نوفمبر الجاري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع؛ بينما سيجمع النهائي بين أوزباكستان وإيران، يوم الثلاثاء 18 من الشهر ذاته.

وسعى المنتخب المصري بقيادة مدربه حسام حسن، للوقوف على جاهزية عناصره الأساسية التي ستخوض منافسات كأس أمم إفريقيا، وذلك في المواجهة الودية ضد أوزباكستان؛ حيث دفع بـ"تشكيل مميز"، على رأسه نجم نادي ليفربول محمد صلاح.

وبالرغم من التشكيلة القوية، إلا أن منتخب أوزبكستان فاجئ كتيبة حسام حسن، بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق أوستن أورونوف؛ قبل أن يضاعف نفس اللاعب النتيجة، في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني من اللقاء.. حاول المنتخب المصري تقليص الفارق ثم خطف هدف التعادل؛ إلا أن محاولاته لم تصل إلى مستوى الخطورة المطلوبة، وسط غياب وتراجع ملحوظ لأداء أبرز نجوم الفراعنة وخاصة صلاح.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-DJI-EGYAFP

    الحاضر الغائب

    شارك محمد صلاح، في المباراة بشكل أساسي منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية، إلا أنه لم يقدم المستوى المطلوب منه، وفشل في صنع أي خطورة على مرمى المنتخب الأوزبكي، سواء بالتسديد أو بصناعة الفرص لزملائه في الفريق.

    تعرض نجم ليفربول، إلى وابل من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ، خاصة وفقدان الكرة أكثر من مرة، وفشله في التمرير والمرور من دفاعات منتخب أوزبكستان.

    طريقة لعب حسام حسن، التي اعتمد عليها في مباراة اليوم قللت من ظهور صلاح بشكل كبير وعدم منحه الحرية التي يحتاجها لإظهار أبرز ما لديه.

    الاعتماد على اثنين من المهاجمين وهما أسامة فيصل ومصطفى محمد، ووجود أحمد سيد زيزو، في مركز الجناح الأيمن؛ قلل من خطورة صلاح بشكل كبير.

    وجود صلاح أسفل المهاجمين، حرمه من الاعتماد على سرعته ومهارته في مركز الجناح؛ مما جعله يظهر كالحاضر الغائب في مواجهة الليلة.

    • إعلان

  • أقل من الضعيف

  • صلاح نسي الكرة

  • لم يلعب كرة صحيحة

  • يعيش في الجانب المظلم

  • حسام حسن لا يقدر على استبداله

  • يحتاج إلى وقفة مع النفس

  • خطوة مصر القادمة

    يسعى المنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، إلى الوصول لأفضل أداء وتشكيلة ممكنة خلال الفترة القادمة، قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تستضيفها المغرب، في شهر ديسمبر القادم، وحتى منتصف يناير 2026.

    ويشارك المنتخب المصري، في المجموعة الثانية من البطولة برفقة كل من أنجولا، جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى منتخب زيمبابوي.

    وسيفتتح الفراعنة مشوارهم في دور المجموعات يوم 22 ديسمبر أمام زيمبابوي، قبل مواجهة جنوب إفريقيا، في الجولة الثانية، والجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ستكون أمام أنجولا، يوم 29 ديسمبر.

كأس العرب
مصر crest
مصر
مصر
الكويت crest
الكويت
الكويت