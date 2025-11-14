"نسي الكرة ويعيش في الجانب المظلم من كتاب اللامبالاة".. محمد صلاح الحاضر الغائب بمواجهة مصر وأوزبكستان

سقط المنتخب المصري أمام نظيره الأوزبكي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات بطولة كأس العين الدولية الودية 2025.

وجاءت هذه الهزيمة لتثير الكثير من التساؤلات حول جاهزية الفراعنة للمنافسات المقبلة؛ خاصة أنها تأتي في إطار التحضيرات الأساسية قبل خوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها الشهر المقبل.

وتستضيف دولة الإمارات بطولة كأس العين الودية؛ بمشاركة أربعة منتخبات هي "مصر، أوزبكستان، الرأس الأخضر وإيران".

وتعد البطولة فرصة مهمة لاختبار مستوى المنتخبات قبل ارتباطاتها الرسمية؛ إضافة إلى كونها محطة لتجربة عناصر جديدة وتطوير النسق التكتيكي، تحت قيادة الأجهزة الفنية المختلفة.

وبعد الخسارة أمام أوزبكستان، سيضرب الفراعنة موعدًا مع الرأس الأخضر، يوم الإثنين 17 نوفمبر الجاري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع؛ بينما سيجمع النهائي بين أوزباكستان وإيران، يوم الثلاثاء 18 من الشهر ذاته.

وسعى المنتخب المصري بقيادة مدربه حسام حسن، للوقوف على جاهزية عناصره الأساسية التي ستخوض منافسات كأس أمم إفريقيا، وذلك في المواجهة الودية ضد أوزباكستان؛ حيث دفع بـ"تشكيل مميز"، على رأسه نجم نادي ليفربول محمد صلاح.

وبالرغم من التشكيلة القوية، إلا أن منتخب أوزبكستان فاجئ كتيبة حسام حسن، بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق أوستن أورونوف؛ قبل أن يضاعف نفس اللاعب النتيجة، في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني من اللقاء.. حاول المنتخب المصري تقليص الفارق ثم خطف هدف التعادل؛ إلا أن محاولاته لم تصل إلى مستوى الخطورة المطلوبة، وسط غياب وتراجع ملحوظ لأداء أبرز نجوم الفراعنة وخاصة صلاح.