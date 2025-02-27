حتى بأفضل مواسمك يا صلاح .. رافينيا ومبابي و"مفاجأة باريس" يهددون أحلامك في الكرة الذهبية

منافسة شرسة ومحتدمة على عكس بداية الموسم

مع انطلاق الموسم الحالي كان محمد صلاح يُغرد منفردًا "بمسافة" عن أقرب منافسيه، والجميع اعتبره اللاعب الأفضل في العالم دون أي منافسة تذكر من أي لاعب آخر.

أرقام خيالية، وتأثير واضح مع فريق وصفه البعض بـ"المتهالك" مع يورجن كلوب، وظن الجميع أنه سيحتاج لسنوات من البناء مع المدرب الهولندي آرني سلوت.

ليفربول هو الفريق الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ونفس الأمر في دوري أبطال أوروبا، لذلك من الطبيعي أن يكون نجمه الأول هو المرشح الرئيسي للفوز بالكرة الذهبية لموسم 2024/2025، لأن الأرقام والمستوى وكل شيء يؤكد ذلك.

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ولكن مع دخولنا مع مرور الوقت، وجدنا أن صلاح وحده، والمنافسة ليست محسومة، بل أصبح من الوارد أن يفشل المصري في تحقيق الحلم الأكبر لأي لاعب كرة قدم على الإطلاق..