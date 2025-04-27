الأعلى في تاريخ البطولة وصورته ستحطم الإنترنت .. ردود الأفعال على أداء صلاح في مباراة التتويج بالدوري الإنجليزي!

ماذا قالت الجماهير على أداء صلاح أمام توتنهام...

شارك النجم المصري محمد صلاح في فوز فريقه ليفربول على نظيره توتنهام، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

ونجح ليفربول، بقيادة محمد صلاح، في الوصول إلى النقطة رقم 82 وحسم لقب الدوري بشكل رسمي للمرة الـ 20 في تاريخ الريدز، واقترب الفرعون المصري، من الحصول على لقب هداف الموسم الحالي للبريميرليج رسميًا.

وسجل الفرعون المصري، هدف فريقه الرابع في اللقاء ليصل إلى الهدف رقم 28 له هذا الموسم، وتباينت ردود أفعال الجماهير على مستوى صلاح، قبل وبعد تسجيل الهدف.

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ونستعرض خلال السطور التالية أبرز ما قالته الجماهير عن أداء محمد صلاح مع ليفربول، أمام توتنهام، بعد حسم الدوري بشكل رسمي.