حسم موقف صلاح من مواجهة ليفربول ومارسيليا.. وغائب مفاجئ!

غادرت طائرة "الريدز" مطار جون لينون في ليفربول وسط أجواء من التركيز العالي، حيث يستعد الفريق لخوض واحدة من أصعب مباريات مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا على ملعب "أورانج فيلودروم" المعروف بأجوائه الجماهيرية الصاخبة والمعادية للضيوف.

وجاء الخبر الأبرز في هذه الرحلة متمثلاً في عودة الهداف الأول للفريق، محمد صلاح، الذي التحق بكتيبة ليفربول فور عودته من المغرب عقب مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وتمثل عودة "الملك المصري" دفعة فنية ومعنوية هائلة للجهاز الفني وزملائه.

ويدرك ليفربول أن مواجهة مارسيليا في عقر داره لن تكون نزهة، حيث يحتل ليفربول المركز التاسع في الترتيب العام برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين، بينما يأتي مارسيليا في المركز السادس عشر بـ9 نقاط.