حسم موقف صلاح من مواجهة ليفربول ومارسيليا.. وغائب مفاجئ!
صلاح يعود إلى ليفربول
غادرت طائرة "الريدز" مطار جون لينون في ليفربول وسط أجواء من التركيز العالي، حيث يستعد الفريق لخوض واحدة من أصعب مباريات مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا على ملعب "أورانج فيلودروم" المعروف بأجوائه الجماهيرية الصاخبة والمعادية للضيوف.
وجاء الخبر الأبرز في هذه الرحلة متمثلاً في عودة الهداف الأول للفريق، محمد صلاح، الذي التحق بكتيبة ليفربول فور عودته من المغرب عقب مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.
وتمثل عودة "الملك المصري" دفعة فنية ومعنوية هائلة للجهاز الفني وزملائه.
ويدرك ليفربول أن مواجهة مارسيليا في عقر داره لن تكون نزهة، حيث يحتل ليفربول المركز التاسع في الترتيب العام برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين، بينما يأتي مارسيليا في المركز السادس عشر بـ9 نقاط.
قائمة ليفربول أمام مارسيليا
ضمت القائمة التي اختارها المدرب أرني سلوت 20 لاعباً، مزجت بين عناصر الخبرة والأسماء الجديدة، وشهدت الخيارات تواجد الحرس القديم بقيادة الحارس البرازيلي أليسون بيكر والقائد فيرجيل فان دايك، إلى جانب أندرو روبرتسون وجو جوميز.
وفي المقابل، برزت الأسماء الجديدة والشباب بوضوح، حيث تواجد النجم الألماني فلوريان فيرتس والظهير الطائر جيريمي فريمبونج، بالإضافة إلى كيركيز.
أما في خط الوسط والهجوم، فتوفرت خيارات تكتيكية بتواجد دومينيك سوبوسلاي، وأليكسيس ماك أليستر، وريان جرافينبيرش، وكورتيس جونز، إلى جانب القوة الهجومية المتمثلة في فيديريكو كييزا، وكودي جاكبو، وهوجو إيكيتيكي، وبالطبع محمد صلاح.
غياب مفاجئ
وجاءت قائمة ليفربول كاملة لمواجهة مارسيليا، كالآتي: "أليسون بيكر - جو جوميز - واتارو إندو - فيرجيل فان دايك - ميلوس كيركيز - فلوريان فيرتز - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - محمد صلاح - فيديريكو كييزا - كورتيس جونز - كودي جاكبو - هوغو إيكيتيكي - جيورجي مامارداشفيلي - أندرو روبرتسون - فريدي وودمان - جيريمي فريمبونج - ريان جرافينبيرش - تري نيوني - ريو نجوموها".
وفيما يخص غياب المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي عن القائمة المسافرة، كشف الصحفي الموثوق جيمس بيرس أن اللاعب يتواجد بالفعل في فرنسا في الوقت الحالي، ولكن "لأسباب عائلية" خاصة حالت دون سفره رفقة البعثة الرسمية للفريق.
وأبقى بيرس الباب مفتوحاً بشأن احتمالية مشاركة كوناتي، مشيراً إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المدافع الدولي سيلحق بزملائه في معسكر الفريق بمدينة مارسيليا خلال الساعات القادمة أم سيتأكد غيابه بشكل نهائي عن المواجهة المرتقبة.
ماذا بعد لمحمد صلاح؟
شهدت الفترة التي سبقت التحاق النجم المصري محمد صلاح ببعثة الفراعنة في المغرب، توتراً غير مسبوق داخل أروقة ليفربول، فجره جلوس النجم المصري على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية بقرار من المدرب الهولندي أرني سلوت.
وخرج صلاح عن صمته عقب تعادل الفريق مع ليدز يونايتد، بتصريحات نارية اتهم فيها إدارة النادي بـ"رميه تحت الحافلة" وتحويله لـ"كبش فداء" لتبرير تراجع نتائج موسم 2025-2026، مشيراً إلى عدم الوفاء بوعود التجديد وملمحاً بشكل صريح لإمكانية الرحيل في ميركاتو يناير.
وجرى استبعاد صلاح من رحلة ليفربول التالية في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز الفريق على إنتر في إيطاليا. قبل أن يعود النجم المصري للمشاركة كبديل في مباراة برايتون بالدوري الإنجليزي يوم 13 ديسمبر الماضي، قبل أن يغيب عن المباريات الست الأخيرة للفريق في مختلف المسابقات، للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، حيث حصد الفراعنة المركز الرابع في البطولة.
وأكد سلوت لاحقاً تجاوز الأزمة والتركيز على التحديات المقبلة، حيث يستعد صلاح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مارسيليا تساعد الفريق على التأهل إلى ثمن النهائي مباشرة -ضمن أول ثمانية- دون الدخول في حسابات الملحق.
