قد يكون فريق الريدز قد حقق رقماً قياسياً بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين، لكن هناك شكوك حول قدرته على الاستمرار.

لم يكن يورجن كلوب يشك أبدًا في أن اللاعبين الحاليين في ليفربول، والذين أنهوا انتظار النادي الطويل للفوز بلقب الدوري، يمكنهم الفوز بلقب آخر - وقد كان على حق. لسوء حظ كلوب، جاء هذا اللقب في العام الذي استقال فيه.

ومع ذلك، كان كلوب سعيدًا برؤية خليفته، آرني سلوت، يقود ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

ولم يكتف ليفربول بالفوز بالدوري، بل فاز به بفارق كبير، حيث ابتعد عن أرسنال بفارق 15 نقطة قبل نهاية الموسم بأربع جولات. هذا أكد أن اختيار المدير الرياضي ريتشارد هيوز وآخرين لسلوت كبديل لكلوب كان قرارًا ممتازًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع ذلك، رغم قوة فوز ليفربول باللقب ونجاح خطة المدرب الجديد، يتساءل الكثيرون الآن عما إذا كان هذه هي نهاية مرحلة من النجاح المستمر في النادي أم بداية عصر جديد...