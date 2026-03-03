Goal.com
علي رفعت

"خسرنا الدوري" و"روشتة" المسكنات المعتادة: صفيح ريال مدريد الساخن بين دموع كارباخال وصافرات بيريز!

خسارة جديدة تحت قيادة أربيلوا تركت الملكي بـ 4 نقاط خلف برشلونة!

شهدت جنبات ملعب سانتياجو برنابيو ليلة حزينة ومظلمة في تاريخ النادي الملكي العريق بعد أن تجرع مرارة الهزيمة أمام ضيفه خيتافي بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

تجاوزت الخسارة مجرد ضياع لثلاث نقاط في مشوار المنافسة على اللقب إلى إعلان عن حالة من التفكك الفني والانهيار المعنوي الذي أصاب منظومة الفريق بأكملها. 

دخل ريال مدريد اللقاء وهو يبحث عن استعادة توازنه لكنه اصطدم بواقع مرير وفريق منظم استطاع خطف هدف الفوز في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب ساتريانو لتبدأ بعدها فصول درامية من الغضب الجماهيري الذي لم يتوقف حتى تلك اللحظة.

  • مدرجات الغضب وصافرات الرحيل التاريخية

    لم يسبق للمدرجات الملكية أن شهدت حالة من الاحتقان مثل تلك التي رصدتها الأعين في مواجهة خيتافي الأخيرة حيث تحولت هتافات الدعم المعتادة إلى صرخات استهجان مدوية طالت الجميع دون استثناء. 

    كان المشهد الأكثر إثارة للجدل هو تعالي الأصوات التي طالبت برحيل رئيس النادي فلورنتينو بيريز بشكل مباشر في سابقة تعكس حجم الهوة التي تشكلت بين الإدارة والجماهير. 

    بدت المدرجات نصف فارغة في مشهد يعبر عن يأس المشجعين من الحالة التي وصل إليها الفريق بينما فضل الكثيرون مغادرة الملعب قبل نهاية اللقاء تعبيرا عن رفضهم للأداء الباهت والنتائج المخيبة التي وضعت النادي على حافة موسم صفري جديد.

  • ArbeloaGetty Images

    تخبط فني وأزمة هوية تحت قيادة أربيلوا

    يواجه المدرب أربيلوا انتقادات لاذعة بسبب إدارته الفنية للمباريات الكبرى وتحديدًا في ظل غياب الرؤية الواضحة والقدرة على قراءة المتغيرات فوق المستطيل الأخضر. 

    تجلى هذا التخبط في قرار استبدال اللاعب الشاب تياجو بيتارك الذي كان النقطة المضيئة الوحيدة في صفوف الفريق خلال أول مشاركة أساسية له مما أثار غضب الجماهير والمحللين على حد سواء.

    يرى النقاد أن الفريق فقد الهوية الفنية التي كانت تميزه في السابق حيث غابت الجمل التكتيكية المنظمة وظهر اللاعبون كأفراد مشتتين يبحثون عن حلول فردية غير مجدية أمام دفاعات الخصوم المنظمة مما جعل مهمة خيتافي سهلة في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية.

  • انهيار الدفاع وتوهان النجوم في الميدان

    لم تكن الأزمة فنية فقط بل امتدت لتشمل الحالة الذهنية والبدنية للاعبين الذين بدا عليهم العجز والارتباك خاصة في الخطوط الخلفية. 

    كان المدافع هاوسن محطا لأنظار المنتقدين بعد ارتكابه أخطاء ساذجة في التمرير والتمركز وتحولت كل لمسة له للكرة إلى صافرات استهجان. 

    وفي الجانب الآخر ظهر القائد كارباخال والدموع في عينيه عقب صافرة النهاية في مشهد يلخص حجم الإحباط والضياع الذي يعيشه الفريق. 

    يفتقر ريال مدريد حاليًا للروح القتالية وللحلول الجماعية التي تنقذه في الأوقات الصعبة مما جعل الفريق يبدو محدود القدرات وفاقدًا للبريق الذي طالما ميزه في المواسم الماضية.

    لقطة انفعال فينيسيوس جونيور على جماهير الملكي بعد فقدانه للكرة بسبب الصافرات التي أطلقوها عليه هي خير دليل على الضغط النفسي الكبير الذي يعيشه الفريق.

    ولا يوجد وصف للحال التي انتهى إليها الملكي في الموسم الجاري أفضل مما قاله الصحفي المدريدي الشهير توماس رونسيرو، حيث قال بين الشوطين: "إذا خسرنا تلك المباراة أمام خيتافي في ملعبنا فقد خسرنا الدوري".

  • Florentino PerezGetty Images

    "روشتة" المسكنات المعتادة لامتصاص الغضب

    كما جرت العادة في أوقات الأزمات الكبرى داخل البيت الأبيض سارعت الآلة الإعلامية المقربة من الإدارة إلى صرف انتباه الجماهير عن الكارثة الفنية الحالية من خلال طرح أخبار ميركاتو صاخبة وصناعة أعداء وهميين. 

    فور انتهاء المباراة بدأت التقارير الصحفية تتحدث عن تحركات جادة للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي رودري لترميم خط الوسط المتهالك بالإضافة إلى الاهتمام بضم المدافع الألماني نيكو شلوتربيك من بروسيا دورتموند لتعويض الفشل الدفاعي الواضح. 

    تهدف هذه الأخبار إلى حقن الجماهير بجرعات من التفاؤل الوهمي لمستقبل غير معلوم لإلهائهم عن المطالبة برحيل المسؤولين عن الوضع الحالي. 

    ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تم تكثيف الحديث مجددًا عن قضايا مثل قصة نيجريرا والجدل التحكيمي المرتبط بالمنافس التقليدي لخلق حالة من الاستقطاب تشغل الرأي العام المدريدي عن الفشل الذريع لفريقهم المريض وسياسات بيريز الإدارية التي أضعفت الفريق رغم الصفقات!

  • بيت القصيد

    الأزمة التي يعيشها ريال مدريد حاليًا ليست مجرد كبوة جواد بل هي نتيجة طبيعية لغياب التخطيط الرياضي السليم والاعتماد على الحلول المؤقتة والمسكنات الإعلامية لتغطية العيوب الجوهرية.

    لم يعد المشجع المدريدي يكتفي بوعود الصفقات الكبرى في المستقبل بينما يرى فريقه ينهار أمام فرق متوسطة على ملعبه التاريخي. 

    بيت القصيد يكمن في ضرورة مواجهة الواقع والاعتراف بأن المشروع الحالي يحتاج إلى جراحة عاجلة تبدأ من قمة الهرم الإداري وتمر بالجهاز الفني وصولًا إلى غربلة شاملة لقائمة اللاعبين الذين لم يعودوا قادرين على حمل قميص النادي الملكي.

    الاستمرار في سياسة الهروب للأمام وتصدير الأزمات للآخرين لن يؤدي إلا لتعميق الجراح وتحويل النادي إلى نسخة باهتة من أندية كبرى أخرى سقطت في فخ التراجع لسنوات طويلة دون عودة.

0