أحمد فرهود

صفقة ترانزيت: نجم برشلونة مُجبر على الرحيل!.. بيئة الأهلي "الأنسب" والنصر سيستقبله بـ"أذرع مفتوحة"

هل تتم صفقة مارك كاسادو في النهاية؟!..

لم يعد صخب "ميركاتو" دوري روشن السعودي للمحترفين، يكتفي باستقطاب النجوم الذين اقتربت مسيرتهم من النهاية؛ وإنما باتت البوصلة تتجه نحو المواهب الشابة، أيضًا.

وفي قلب هذا المشهد؛ يبرز اسم النجم الإسباني الشاب مارك كاسادو، متوسط ميدان فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

كاسادو يجد نفسه الآن أمام مفترق طرق حاسم، في مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بعد قلة عدد الدقائق التي يتحصل عليها، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية؛ فإن اللاعب البالغ من العمر 22 سنة، منفتح على الانضمام إلى الملاعب السعودية في الصيف القادم.

انفتاح كاسادو على الانتقال إلى الملاعب السعودية؛ يأتي على الرغم من أن أولويته تظل البقاء في برشلونة، مع تمسك المدير الفني الألماني هانزي فليك به.

ورغم هذه الأولوية، مع تمسك فليك به؛ سنستعرض الأسباب التي قد تقود كاسادو إلى دوري روشن السعودي، مع النادي المناسب له وغيرها من الأمور المهمة..

    أسباب تدفع مارك كاسادو لـ"الرحيل" عن برشلونة

    مدرسة "لاماسيا" التابعة لنادي برشلونة؛ دائمًا ما تكون ولادة بالمواهب الشابة المُميّزة، خاصة في خط الوسط.

    لذلك.. نجد في كل موسم تقريبًا، أن هُناك لاعب خط وسط شاب من أبناء "لاماسيا"، يُشارك مع الفريق الأول لكرة القدم.

    وأساسًا.. خط وسط برشلونة الحالي "مزدحم"؛ إلا أن كاسادو كان يجد بعض الدقائق - وإن كانت ليست بالكثيرة - رغم ذلك، بسبب الإصابات.

    هذه الدقائق قد تقل أكثر في الموسم الرياضي القادم 2026-2027، لعديد الأسباب المهمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عودة بابلو جافي من الإصابة؛ التي أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب.

    * ثانيًا: استعادة مارك بيرنال أفضل مستواياته؛ بعد العودة التدريجية من إصابة "الصليبي والغضروف".

    وبالإضافة إلى جافي وبيرنال، اللذين يحظيا بإعجاب خاص من المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ هُناك موهبة شابة قادمة بقوة، يُقال إنه سيكون أحد عناصر الفريق الأول موسم 2026-2027.

    الحديث هُنا عن الإسباني تومي ماركيز، والذي يُصنف على أنه خليفة النجم الهولندي فرينكي دي يونج في برشلونة؛ حيث امتدحه فليك في الأيام الماضة، بشكلٍ كبير.

    بمعنى.. خط وسط برشلونة في الموسم القادم؛ قد يكون مكون من: "فرينكي دي يونج، بيدري جونزاليس، بابلو جافي، مارك بيرنال وتومي ماركيز".

    ذلك يعني بالطبع؛ ضرروة رحيل أحد نجوم خط الوسط، والذي قد يكون مارك كاسادو بالفعل.

    النصر سيستقبل مارك كاسادو بـ"أذرع مفتوحة"

    ومن حيث توقفنا، سنستكمل حديثنا الآن؛ بخصوص رحيل النجم الإسباني مارك كاسادو "المحتمل"، من فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    إذا افترضنا أن خبر صحيفة "آس" الإسبانية صحيح، وسينتقل كاسادو إلى الملاعب السعودية صيف 2026؛ فلابد أن نتساءل: "من هو النادي المناسب له؟!".

    للرد على هذا السؤال، وبدون أي تفكير؛ نستطيع أن نقول بإنه فريق النصر الأول لكرة القدم، الذي يضم في صفوفه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    والسبب في أننا نقول "النصر هو الأنسب لكاسادو"، أو أنه النادي الذي سيستقبله بـ"أذرع مفتوحة"، يعود إلى بعض الأسباب المهمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: كاسحة ألغام في خط الوسط

    يُعتبر كاسادو بمثابة "كاسحة الألغام" في خط الوسط؛ فهو لاعب ارتكاز يدخل في احتكاكات وصراعات بدنية، ويقوم بقطع الكثير من الكرات.

    وهذه هي المواصفات الوحيدة؛ التي يفتقدها النصر بقيادة مديره الفني البرتغالي جورج جيسوس، في تشكيلته الحالية.

    * ثانيًا: لن يشارك في بناء اللعب

    نعم.. كاسادو ليس بلاعب الارتكاز السيئ، أو الذي لا يجيد تمرير الكرات وصناعة الأهداف؛ فهو مثل جميع لاعبي "لاماسيا" التابعة لنادي برشلونة، لديهم لمسة رائعة.

    لكن.. كاسادو لا يقوم بمهمة بناء اللعب مثلًا في برشلونة؛ خاصة إذا شارك بجانبه نجوم متخصصين في هذا الأمر، كالثنائي بيدري جونزاليس وفرينكي دي يونج.

    وفي النصر سيجد النجم الإسباني الشاب هذا الأمر؛ حيث لن يُطلب منه أدوار إضافية في بناء اللعب، خاصة إذا تم تجديد عقد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش مع استمرار البرازيلي أنجيلو جابرييل.

    بروزوفيتش وأنجيلو يمتلكان إمكانات كبيرة في بناء اللعب؛ لذلك سيكون دور كاسادو هو قطع الكرات، مع الصراعات البدنية في خط الوسط.

    الأهلي "البيئة المناسبة" لمارك كاسادو في السعودية

    بعيدًا عن النصر.. هُناك نادٍ آخر قد يكون مناسبًا جدًا للنجم الإسباني الشاب مارك كاسادو؛ إذا قرر الرحيل عن صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم.

    المقصود هُنا؛ هو عملاق جدة النادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله.

    مُناسبة الأهلي لأسلوب لعب كاسادو، يُمكن تلخيصها في بعض النقاط المهمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: يايسله يعتمد على أسلوب الضغط العالي؛ والذي اعتاد عليه كاسادو مع المدير الفني الألماني هانزي فليك، في صفوف نادي برشلونة.

    * ثانيًا: الأهلي من أكثر الأندية التي تحاول لعب الكرة على الأرض والتمرير الكثير؛ وهي طريقة برشلونة من الأساس.

    وأساسًا.. هُناك احتمالية كبيرة لرحيل متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه من الأهلي، في الميركاتو الصيفي القادم؛ لذلك قد يكون كاسادو، خير بديل له.

    والحقيقة هي أن مهام كيسييه مختلفة نوعًا ما في الأهلي، حيث يقوم بالتقدم للأمام والمساعدة الهجومية أكثر؛ إلا أن هذا الأمر قد يفعله لاعب آخر، مع تفريغ النجم الإسباني الشاب لدوره كـ"ارتكاز" صريح.

    كلمة أخيرة.. صفقة مارك كاسادو ستكون "ترانزيت" فقط

    أخيرًا.. يجب أن نُشير إلى حقيقة لا يُمكن التغافل عنها أبدًا؛ بخصوص احتمالية انتقال النجم الإسباني الشاب مارك كاسادو، إلى الملاعب السعودية.

    هذه الصفقة إن تمت ستكون "ترانزيت" على الأغلب، مثلما فعل الإسباني الآخر جابري فيجا مع الأهلي؛ وذلك لبعض الأسباب المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: كاسادو لاعب صغير في السن "22 عامًا".

    * ثانيًا: كاسادو له "سوقًا مهمًا" في الملاعب الأوروبية.

    على سبيل المثال.. كاسادو كان مطلوبًا بقوة من عديد الأندية الإنجليزية، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ بل قيل إن من بين المهتمين بضمه، هو العملاق اللندني تشيلسي.

    ومن هُنا.. قد يكون انتقال كاسادو إلى السعودية لمرحلة مؤقتة، قبل العودة إلى القارة العجوز مجددًا؛ وهو ما ألمحت إليه صحيفة "آس" الإسبانية، من الأساس.

    وسيكون علينا الآن، الانتظار لما سيحدث في الفترة القادمة؛ حيث قد يفضل اللاعب البقاء في نادي حياته برشلونة في النهاية، والقتال على مركزه مثلما يفعل الآن.

