صفقة مغربية مفاجئة .. الهلال يصارع عمالقة أوروبا على "جوهرة" الدوري البلجيكي

اسم جديد مفاجئ يرتبط بنادي الهلال..

رصد مسؤولو نادي الهلال صفقة مغربية مفاجئة؛ لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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الهلال يريد تدعيم صفوفه بقوة، استعدادًا للاستحقاقات المهمة القادمة؛ بداية من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

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الهلال يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب كل من ريال مدريد ورد بول سالزبورج وباتشوكا.