صفقة "مجانية" محتملة.. نجم بايرن ميونخ يبعث رسالة إلى فليك!

في الواقع، تترقب عدة أندية ذات مستوى عالمي وضعه. من بينها أتلتيكو مدريد، الذي يعتبره خياراً عالي المستوى لتعويض جالاجر الذي يتواجد على رصيف المغادرة، كما أن توتنهام يترقب وضعه أيضاً.

في الواقع، ارتبط اسمه بسوق الانتقالات الشتوي هذا. وفي إيطاليا، يتابع كل من نابولي ويوفنتوس وضع جوريتسكا عن كثب لكونه لاعباً حراً محتملاً، أو في يناير، لاعباً يمكنه الرحيل بصفقة انتقال منخفضة التكلفة في سوق الشتاء المقبل.

في كل الأحوال، يبدو خط الوسط في برشلونة في الوقت الحالي مغطى بأكثر من اللازم بوجود دي يونج، بيدري، كاسادو، بيرنال، جافي، فيرمين، أولمو، إريك جارسيا الذي تم تغيير مركزه.

ومع ذلك، فإن الأهم هو ما يفكر فيه هانز فليك، وسيتعين رؤية ما إذا كان سيفكر في وقت ما في ضم لاعب وسط آخر.

في الموسم الماضي، ودون الذهاب بعيداً، فكر المدرب الألماني في تلميذه السابق في بايرن قبل وقت قصير من بداية سوق الشتاء.

في ذلك الوقت، ومع معاناة برشلونة بسبب "نوفمبر السيئ" أراد فليك إكمال تشكيلة البلوجرانا بلاعب وسط أكثر قوة وبدنية. وكان معجباً جداً بـ ليون جوريتسكا، الذي كان يقال حينها إن عقده ينتهي في 2026 وكان يحتفظ بالفعل بعلاقة متوترة مع بايرن ميونخ.

في الواقع، كان الحديث يدور في تلك اللحظة عن إعارة محتملة للاعب الوسط الألماني.

بجانب قدراته البدنية، يضيف جوريتسكا إلى ملفه قدرته الجيدة على الوصول إلى منطقة جزاء الخصم وخبرته الطويلة في المنافسات العالية. لا يبدو أنه يمثل أولوية، لكن فليك يعرف بالفعل ما هو متاح.