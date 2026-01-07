أفادت مصادر صحفية أن كريستيانو رونالدو يضغط على ناديه النصر السعودي للتعاقد مع نجم ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، إذ سيُصبح اللاعب حرًا بعد انتهاء عقده مع الفريق الإسباني. فمن هو؟
صفقة مجانية .. كريستيانو رونالدو يضغط على النصر للتعاقد مع نجم ريال مدريد
نجم ريال مدريد
نجم ريال مدريد المستهدف من النصر هو المدافع الألماني أنطونيو روديجر الذي سينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يمنحه حق الدخول في مفاوضات حاليًا مع أي نادٍ خارج إسبانيا، ووفقًا لموق "Fichajes" الإسباني، فإن النادي السعودي مستعد للقيام بمحاولة جادة للتعاقد معه.
يُزعم أن "المناقشات حول تجديد العقد المحتمل لا تحرز أي تقدم" في مدريد وأن روديجر "بدأ في إثارة ضجة يصعب تجاهلها". يعتبر "السيناريو الأكثر ترجيحًا" في هذه المرحلة هو انتقاله إلى نادٍ آخر عند انتهاء موسم 2025-26.
- Getty
شروط مربحة: عرض قيد الإعداد في المملكة العربية السعودية
الموقع أوضح أن المدافع الألماني يجذب اهتمام “عدة مشاريع طموحة”، مع وجود فرق ذات إنفاق كبير في الشرق الأوسط ضمن هذه القائمة. وأفادت التقارير أن ريال مدريد مستعد للسماح له بالمغادرة، في ظل خضوع النادي لـ “عملية تجديد دفاعية”، مع تركيز التعاقدات على الإضافات متوسطة إلى طويلة المدى.
لطالما كان النادي الملكي مترددًا في ربط النجوم المتقدمين في العمر – الذين تجاوزوا سن الثلاثين – بعقود طويلة، في حين سيكمل روديجر عامه الـ33 في مارس المقبل. وأكد ريال مدريد أنه “غير مستعد للتنازل عن التخطيط المستقبلي بعقود طويلة أو شروط خارج خريطة النادي”.
وفي هذا السياق، يُعتبر النصر السعودي أحد الوجهات التي اكتسبت زخمًا في الأسابيع الأخيرة. النادي السعودي يضم بالفعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى جانب جواو فيليكس والجناح السابق لنادي ليفربول ساديو ماني. ويسعى النصر لتعزيز خط دفاعه ويرى في روديجر الإضافة المثالية.
وأشار Fichajes إلى أنه “يجري إعداد عرض مالي قوي” – من الصعب على أي نادٍ أوروبي منافسته – ويشمل عقدًا براتب مرتفع ودورًا محوريًا ضمن المشروع الرياضي المقدم في الرياض.
رونالدو يضغط باتجاه إتمام الصفقة
وتابع موقع Fichajes أن مصادر مقربة من النادي السعودي كشفت أن رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، "أوصى بالتعاقد مع روديجر". بعد أن واجه اللاعب الألماني في الماضي، يعتقد رونالدو أن التعاقد معه سيؤدي إلى "تحسين فوري في جودة الفريق".
يُشار إلى أن رونالدو "يتمتع بنفوذ كبير في مشروع الناصر الرياضي، ليس فقط على أرض الملعب ولكن أيضًا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية". وقد تم بالفعل إجراء عدة مكالمات بشأن الانتقال بناءً على نصيحته، حيث يبحث المهاجم البالغ من العمر 40 عامًا بشدة عن لاعبين أكثر خبرة ليكونوا إلى جانبه.
يقال إن عرضًا رسميًا قد تم إعداده، لكن روديجر "لم يتخذ قرارًا نهائيًا" بعد. لا يزال روديجر يركز على الحاضر في الوقت الحالي، حيث لا يزال ريال مدريد في السباق على الألقاب المحلية والقارية المرموقة.
ومع ذلك، فهو يدرك اهتمام السعودية به ويعتبر خيار الانتقال إلى هناك "حقيقيًا وطموحًا وجذابًا للغاية من الناحية الاقتصادية". سيؤخذ وجود رونالدو في النصر في الاعتبار أيضًا، حيث أنه وقع عقدًا حتى عام 2027.
- Getty
خيارات نجم ريال مدريد في 2026
لا يمكن استبعاد تمامًا إطالة فترة البقاء في البرنابيو في الوقت الحالي، ربما لمدة 12 شهرًا متجددة، ولكن هناك خيارات أخرى قيد الدراسة بالتأكيد - من قبل روديجر والبلانكوس.
نادي النصر مستعد للانقضاض، مع وجود قائد النادي رونالدو كورقة رابحة واضحة في حوزته. لقد تعثر النادي مؤخرًا في سعيه للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين، لكنه لا يزال منافسًا قويًا على عدة جبهات، وسيوفر لروديجر فرصًا لتعزيز سيرته الذاتية المثيرة للإعجاب بالفعل.
يقول موقع Fichjaes إن أي انتقال إلى الشرق الأوسط سيكون "خطوة أخرى مؤثرة من كرة القدم السعودية، بإضافة مدافع من الطراز الرفيع إلى أحد أكثر المشاريع طموحًا".
أسطورة ريال مدريد رونالدو - الذي لا يزال أفضل هداف في تاريخ النادي - هو رجل اعتاد على تحقيق مبتغاه على مر السنين، وهذا يشير إلى أن روديجر قد يكمل انتقالًا مذهلاً بمجرد دخوله قائمة اللاعبين الأحرار.