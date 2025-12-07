رغم مرور 3 سنوات تقريبًا على انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر، إلا أن تلك الصفقة مازالت تُثير الجدل حتى الآن، وقد تبارى المتبارون في الأيام الأخيرة في كشف التفاصيل والكواليس الخاصة بها، وعلى مسلي آل معمر رأسهم الرئيس السابق للنادي العاصمي، والذي فوجئ بأن روايته لا تلقى رواجًا بل تكذيبًا من عديد الأطراف. فما القصة؟
انقلب السحر على الساحر .. تكذيب جديد لرواية مسلي آل معمر حول تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو
رواية مسلي آل معمر
عبدالله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد"، كان قد بدأ الحديث عن كواليس الصفقة الكبرى، إذ كشف عن تلقيه اتصال مباشر من فريق عمل رونالدو، ليعرفوا منه هل السعودية جاهزة للتعاقد مع اللاعب بالفعل؛ ليقوم هو بدوره بإيصال هذا الأمر إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة.
وأشار حماد إلى أن وزير الرياضة أراد معرفة مدى جدية رونالدو، في الانتقال إلى دوري روشن السعودي، قبل التحرك الفعلي لضمه؛ قائلًا: "اتصلت بالأسطورة البرتغالية لاستفسر منه؛ فرد اللاعب بأنه جاهز تمامًا لهذه الخطوة، إذا كانت المملكة مُستعدة بالفعل".
هذه الكواليس كذبها مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر الأسبق؛ والذي كان يتولى المنصب، أثناء إتمام صفقة الأسطورة البرتغالية بشكلٍ رسمي.
آل معمر كشف عن أن فكرة تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو؛ كانت في صيف عام 2022، من قِبل عضو الشرف الذهبي الأمير خالد بن فهد.
وأوضح رئيس النصر الأسبق أن ابن فهد اقترح هذا الأمر؛ بعد غياب رونالدو عن معسكر فريقه الإنجليزي وقتها مانشستر يونايتد، صيف 2022.
وأضاف: "استفسرت وقتها وقيل لي إن رونالدو سبق أن رفض عرضًا من النادي؛ لكن رجل الأعمال النصراوي محمد الخريجي، أبلغني أنه سيحاول فتح خط تواصل مع وكيله السابق جورج مينديش".
وكشف آل معمر عن أنه سافر رفقة الخريجي إلى مدينة مانشستر، على أمل لقاء رونالدو، إلا أن ذلك لم يتم؛ ومع تزايد التوتر بين اللاعب ومانشستر يونايتد، تحوّلت البوصلة نحو العاصمة البرتغالية لشبونة.
وتابع مسلي آل معمر: "نجحت في الوصول إلى الأسطورة البرتغالية عبر أحد أفراد عائلته؛ وذلك بدعم مُباشر ومتابعة مستمرة من وزير الرياضة".
واختتم آل معمر تصريحاته؛ بالقول: "التقينا رونالدو في منزله بالبرتغال، ثم اجتمعنا به مجددًا في قطر، وخلال تلك اللقاءات تحدث مباشرةً مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتأكد من حجم المشروع الرياضي والتنموّي في السعودية؛ وهو ما جعله يقتنع تمامًا بالخطوة".
التكذيب الأول لرواية رئيس النصر السابق
بعد تصريحات رئيس نادي النصر الأسبق مسلي آل معمر؛ خرج الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي بمفاجآت جديدة، تخص صفقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.
الحارثي كذب رواية آل معمر، وذلك عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ موضحًا أنه توصل إلى القصة الحقيقية للصفقة التاريخية، من خلال معلومات مؤكدة من خارج الأندية.
ولخص الحارثي كواليس صفقة انتقال رونالدو، إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ في النقاط التالية:
1- بدأ الهلال في التفاوض مع رونالدو عام 2022؛ حيث اتفق الطرفان على كل شيء - مدة العقد والمبالغ -.
2- صدرت عقوبة حرمان الهلال من التعاقدات صيف 2022 - قضية محمد كنو الشهيرة -؛ وذلك بعد الاتفاق النهائي مع رونالدو.
3- وزارة الرياضة تحركت بعد معرفة أن رونالدو لا يُمانع في الانتقال للسعودية؛ حيث أبلغت القائمين على نادي النصر بالتفاوض مع اللاعب.
4- النصر أكمل مفاوضات الهلال مع رونالدو؛ حتى أن اللاعب حينما عرف اسم النادي قال: "هذا لم يكن النادي الذي بدأ التفاوض معي".
5- التفاوض لإتمام صفقة رونالدو لم يكن مع النصراويين فقط؛ إنما كان هُناك فريق كامل.
6- النصر لم يدفع "هللة واحدة"؛ والتفاوض مع رونالدو تم بناء على مفاوضات الهلال.
- Getty Image/ GOAL AR
تكذيب جديد
الصحفي عبدالعزيز الهدلق خرج بتكذيب جديد لرواية آل معمر ولكن ليس بطريقة مباشرة، إذ فتح "الدفاتر القديمة" لرئيس النصر السابق وأخرج منها ما يرى أنه ينفي روايته بشأن الصفقة أو على الأقل يتناقض معها.
الهدلق أعاد نشر تغريدة سابقة لآل معمر من يونيو 2022، يُدافع خلالها الرئيس عن نفسه ومجلس إدارته بالقول أن النصر مدان بـ393 مليون ريال سعودي، واصفًا تلك الفترة بأنها الأصعب ماليًا للنادي السعودي، ومؤكدًا أن قيمة العجز بين الإيرادات والمصروفات يتجاوز الـ200 مليون ريال سعودي.
الهدلق علّق على التغريدة قائلًا "يقولون أنهم من فاوضوا كريستيانو رونالدو في البداية. أنا مصدق وأنتم؟"، مضيفًا وسم "ديون 393 مليون، ووسم "عجز 200 مليون".
الرئيس السابق أراد بتلك التغريدة الدفاع عن نفسه خلال فترة وجوده في منصبه وإبراز مدى صعوبة الوضع المالي للنصر في ظل الضغوطات الجماهيرية لدعم الفريق بصفقات قوية، ولكنه لم يكن يعلم أن "السحر سينقلب على الساحر" وستُصبح تلك التغريدة "دليل إدانة" في نظر البعض، ومنهم الهدلق، لتكذيب روايته حول التفاوض مع رونالدو، إذ كيف يُمكن للنصر أن يُفاوض أحد أفضل لاعبين في كرة القدم بوضعه المالي الصعب هذا!
آل معمر يستطيع بالطبع الرد على ذلك بأن عقود الرعاية والشركات هي من تولت تمويل الصفقة وليس النادي.
- Getty Images Sport
أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر
يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.
كريستيانو سجل 104 أهداف وصنع 21 آخرين، خلال 117 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.
كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 109 أهداف.
وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.
جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".