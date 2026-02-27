صفقة فاشلة؟ مدير أتلتيكو مدريد ينفي شائعات انتقال أنطوان جريزمان إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) على الرغم من المزاعم بانتقاله الوشيك إلى أورلاندو سيتي

أغلق المدير الرياضي ماتيو أليماني الباب تمامًا أمام الشائعات المتزايدة حول احتمال رحيل جريزمان إلى الولايات المتحدة. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد قرعة دوري أبطال أوروبا الأخيرة، كان أليماني حازمًا بشأن وضع المهاجم. وقد ترددت أنباء عن انضمام جريزمان إلى أورلاندو قبل إغلاق فترة الانتقالات، بل إن بعضها أشار إلى أن مباراة ريال سوسيداد في 7 مارس ستكون الأخيرة له مع النادي العاصمي. لكن المدير الرياضي رفض الشائعات حول انتقاله إلى أورلاندو سيتي ووصفها بأنها مجرد شائعات، مؤكداً على الالتزامات التعاقدية الحالية للاعب.

وأوضح أليماني أن الفائز بكأس العالم البالغ من العمر 34 عامًا لا يزال جزءًا لا يتجزأ من خطط دييغو سيميوني. وقال أليماني: "هذه المسألة مجرد تكهنات. أنطوان لديه موسمان آخران، وهو يركز على المستقبل وأدائه جيد جدًا". وأكد أليماني اعتماد النادي على اللاعب الفرنسي، مضيفًا: "نعتقد أنه سيساعدنا في المستقبل. الباقي مجرد تكهنات".