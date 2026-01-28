السعودية تتفاوض مع ديمبيلي .. توقيت مثالي لصفقة تاريخية وهذا الفريق هو الأنسب لـ"المشاغب الفرنسي"

الأمر لم يكن مجرد مزحة أو شائعات في الهواء، السعودية تطمح بالفعل في إجراء حملة موسعة للتعاقد مع لاعبين كبار من الطراز العالمي الصيف القادم، وهدفها الآن هو عثمان ديمبيلي.

المرحلة الأولى من الاستثمارات الضخمة في دوري روشن السعودي أوشكت على الانتهاء، بعض النجوم يستعدون للمغادرة قريبًا مثل نجولو كانتي، والبعض الآخر يدرس الرحيل وعدم تجديد عقده وهناك من انخفض مستواه وأصبح أقل تأثيرًا.

ولذلك، قرر صندوق الاستثمار السعودي السير نحو طفرة جديدة ومرحلة أخرى لاستقطاب أهم المواهب في أوروبا، وديمبيلي يأتي كصفقة موازية لما حدث في 2023 بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، وهو الانتقال صاحب الضجة الأكبر حتى الآن بالمسابقة..

ولكن لو كانت هذه الأنباء صحيحة، فهل ديمبيلي هو الخيار المناسب من أجل قيادة هذه الطفرة المنتظرة؟