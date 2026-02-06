ضعيف ومجهول "على الورق" عملاق بـ"العين المجردة".. ستيفان كيلر مدافع الاتحاد الجديد الذي سنراه في آسيا فقط!

على الورق .. كيلر صفقة لا تدعو للحماس كثيرًا مع الاتحاد، لأن مسيرة اللاعب تبدو متواضعة للغاية، مما يثير التساؤلات حول التعاقد معه دونًا عن بعض اللاعبين الآخرين الذين كان يمكن جلبهم من فرنسا أو ألمانيا أو إنجلترا أو إسبانيا.
المدافع الكاميروني ليس لاعبًا دوليًا في بلاده، وحصل على استدعاء سابق لفريق تحت 23 سنة دون أي بصمة تذكر، مما يعكس حالة التهميش التي يعيشها، لأنه يأتي خلف العديد من اللاعبين الأكثر كفاءة وشهرة منه.
مقاطع الفيديو ليست معيارًا دقيقًا للحكم على اللاعبين، وفي الكثير من الأحيان تخدع المشجعين بل حتى المسؤولين عن التعاقدات ببعض الفرق، ولنا في أوروبا الكثير من النماذج السيئة.
ولكن بالنظر عن طريق العين المجردة إلى اللقطات المنتشرة حول أسلوب لعب كيلر وأسلوبه، سنجد أنه موهبة تستحق الاهتمام والترقب، اللاعب يتمتع ببنية جسمانية قوية وطوله يبلغ 190 سنتيمتراً، ومميز للغاية في الكرات العالية والمواجهات الفردية مع المهاجمين.
مدافع الاتحاد الجديد و"وفقًا للمقاطع" يجيد الخروج بالكرة والتعامل مع الضغط، ويتمتع بدرجة عالية من خفة الحركة، وهي أمور ضرورية وواجبة في كرة القدم الحديثة، وبكل تأكيد المدرب سيرجيو كونسيساو سيحتاج لها فيما تبقى من الموسم.
ليماسول يعتمد على خطة بها 3 قلوب دفاع كان أحدهم كيلر، وهو أمر غير موجود مع سيرجيو كونسيساو بشكل عام، باستثناء ما قام به مؤخرًا في مباراتي الأخدود والقادسية، وربما سيحاول تطبيق الأمر بشكل أكبر بعد هذه الصفقة في المباريات التي سيظهر بها الكاميروني، ولكن في أي مناسبات سيلعب صاحب الـ24 سنة؟