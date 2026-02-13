بسبب واقعة القميص: صفقة سالم الدوسري وكورينثيانز "ممكنة رياضيًا".. والعقل يقول "مستحيل يا الهلال"

بينما كانت شمس ساو باولو تغيب، خلف ناطحات السحاب؛ بدأ صوت يهمس قائلًا: "هل نرى (التورنيدو) سالم الدوسري لاعبًا لنادي كورينثيانز البرازيلي؟!"

سالم الذي يكتُب التاريخ مع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ أصبح حديث الساعة بين جماهير كورينثيانز، في الفترة الأخيرة.

السبب.. نجم الهلال ظهر بقميص كورينثيانز؛ وهو الأمر الذي تم تداوله على نطاق واسع للغاية، في البرازيل وغيرها.

مثلًا.. صحيفة "Lance" البرازيلية، نشرت صورة سالم الدوسري بقميص كورينثيانز؛ متساءلة: "هل له مكانًا في الفريق؟!".

كما نشرت شبكة "TNT" الأرجنتينية، نفس الصورة تمامًا؛ موجهة سؤالًا إلى جماهير كورينثيانز: "هل تقبلون باللاعب الذي هز شباك التانجو في الفريق؟!".

ووسط كل ذلك؛ دعونا نتحدث عن قصة صورة سالم بقميص كورينثيانز، مع الإجابة على السؤال الذي طرحته الصحف البرازيلية في الساعات الماضية..