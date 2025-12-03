صفقة إيطالية تحرم العراق من نجم المنتخب قبل ساعات من مواجهة البحرين في كأس العرب

انطلقت يوم الإثنين الماضي في قطر بطولة كأس العرب فيفا 2025 بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، 12 منها يُشاركون بالفريق الأول، والجميع يطمح للفوز باللقب الثمين الذي يحمله منتخب الجزائر بانتصاره على تونس في النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2022.

وتشارك منتخبات السعودية، قطر، البحرين، عُمان، فلسطين، مصر، المغرب، الجزائر، تونس، جزء القمر، قطر، الكويت، العراق، سوريا، السودان، الأردن والإمارات في النسخة التي انطلقت أمس من كأس العرب وتستمر حتى الـ18 من الشهر الجاري.

وافتتحت البطولة يوم الإثنين بفوز سوريا على تونس وانتصار فلسطين على قطر بنتيجة واحدة هي هدف دون رد، واستطاع منتخب المغرب هزيمة جزر القمر يوم أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حسم التعادل بهدف لكل فريق مواجهة الكويت ومصر، ومساءً استطاع المنتخب السعودي تحقيق الفوز على نظيره العُماني بهدفين مقابل هدف واحد.

وتُفتتح المباريات اليوم بمواجهة تجمع الجزائر والسودان، ومن ثم يلتقي المنتخبين العراقي والبحريني، وأخيرًا تلعب الأردن أمام الإمارات.