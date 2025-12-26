منها صفقة النصر وكريستيانو رونالدو أيضًا! .. "اللافتة المسيئة للأهلي" تنضم إلى القضايا الغامضة والاتحاد بطل الرواية الأول

في الملاعب السعودية.. هُناك العديد من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا للغاية، في الشارع الرياضي؛ حيث صُدِر فيها مجموعة من القرارات بالفعل، ولكنها ظلت "ناقصة" أو "غامضة" في نظر الجماهير.

الغموض الذي نقصده هُنا؛ هو عدم كشف كواليس أو أسرار هذه القضايا بالكامل عند إصدار القرارات، الأمر الذي لم يُرضِ فضول الشارع الرياضي السعودي.

آخر هذه القضايا؛ هي "اللافتة المسيئة" للنادي الأهلي خلال ديربي جدة الكبير ضد الاتحاد، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

هذا الديربي الذي أُقيم يوم 8 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري؛ شهد رفع "لافتة" في مدرجات الأهلي، فيها الكثير من العبارات المسيئة لهذا الكيان الرياضي الكبير.

وبعد شهر ونصف من الواقعة.. أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مجموعة من القرارات؛ منها تغريم العميد مبلغًا ماليًا يُقدر بـ200 ألف ريال سعودي - باعتباره مستضيف الديربي -، إلى جانب حرمانه من جماهيره لمدة مباراة إذا وقعت أي مخالفة خلال 4 أشهر.

بمعنى.. إذا ارتكب جمهور الاتحاد مخالفة في أي مباراة، خلال الأشهر الأربعة القادمة؛ سيتم حرمان الفريق من مشجعيه في اللقاء التالي مباشرة، على أرضه.

والقرارات التي أصدرتها الانضباط، تؤكد إدانة الاتحاد بالفعل؛ لكن يبقى السؤال الذي لم يجد الجمهور إجابة له حتى الآن: " كيف دخلت هذه اللافتة المدرجات دون اكتشافها؟! ".

نعم.. حسب ما قيل إن التحقيقات لا تزال جارية حتى الآن؛ لكن الإعلامي الرياضي المخضرم وليد الفراج فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أن الأمر تم التخطيط له قبل المباراة - بمساعدة من أحد أعضاء الاتحاد - وبشكلٍ يهدد الأمن العام.

لذلك.. زاد الفضول بين الجماهير؛ لمعرفة الكواليس الكاملة في هذه القضة والمتورطين فيها، والتي لم يتم الكشف عنها إلى الآن - على الأقل -.

إلا أننا يجب أن لا ننسى، أن ليس القضايا التي شهدتها الملاعب السعودية، تم الكشف عن تفاصيلها بالكامل أمام الرأي العام، على الرغم من صدور أحكام في بعض؛ ونستعرض أهمها في السطور التالية..