صفقة الاتحاد الفاشلة وصلاح وفينيسيوس .. ملفات انتقالات ساخنة متوقعة في صيف 2026

نجوم مؤكَّدة تبحث عن آخر عقد كبير، ومواهب شابة بلغت مرحلة النضج، وركائز في نهاية دورة أو لاعبون أحرار مطلوبون بشدة: هناك العديد من الملفات القادرة على إشعال سوق الانتقالات المقبلة. ويُضاف إلى ذلك عامل حاسم: كأس العالم 2026، التي ستعود لتكون واجهة عالمية وقد تعيد خلط الأوراق لمسارات مهنية عدة.

وكما يحدث غالبًا بعد كأس العالم، ستتسارع بعض المسارات، وستتوقف أخرى بشكل مفاجئ، وسيحاول عدد من الأندية توجيه ضربة قوية قبل البطولة أو مباشرة بعدها لانتزاع أفضلية على منافسيها.

إذن، ما الأسماء التي ينبغي مراقبتها عن كثب في الأشهر المقبلة؟

يُعدّ GOAL قائمة بـ 20 لاعبًا سيؤثر مستقبلهم بشكل كبير على سوق الانتقالات الصيفية 2026.