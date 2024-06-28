Nico Williams - Lukaku - KvaratskheliaGetty
محمد سعيد

صفقات صيفية تزاحم صخب اليورو | قطعة ناقصة في ريال مدريد وأطماع باريس سان جيرمان.. والسعودية "بعبع" الميركاتو!

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خريطة تحركات الأندية الأوروبية في الميركاتو الصيفي

لا صوت يعلو الآن في عالم كرة القدم، فوق صوت بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي تشهد منافسات شرسة بين عمالقة القارة العجوز، خصوصًا مع وصول قطار البطولة إلى محطة الأدوار الإقصائية.

وفي الوقت الذي تنشغل فيه المنتخبات بالمنافسة على اللقب الأوروبي، لا تضيع الأندية وقتها، خصوصًا أن الموسم المقبل سيكون مضغوطًا بشكل كبير بسبب "اليورو" و"كوبا أمريكا"، بخلاف التوقفات الدولية الكثيرة.

وبالفعل وضعت أغلب إدارات الأندية الأوروبية، خططها للموسم الجديد سواء بجولات خارج حدود القارة أو معسكرات إعداد، بينما يأتي على رأس هذه الخطط ملف الصفقات والتدعيمات.

وترصد النسخة العربية لـ"GOAL" أبرز الصفقات التي تسعى أندية الدوريات الأوروبية الكبرى لإبرامها أثناء منافسات "يورو 2024".

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