صدق أو لا تصدق، صفقة انتقال النجم الفرنسي نجولو كانتي إلى فنربخشه، تتم بعد تدخل رئاسي من رجب طيب أردوغان، لإتمام رحيله إلى العملاق التركي.

فنربخشه دخل في مفاوضات طويلة مع الاتحاد، خلال الميركاتو الشتوي، في ظل تمسك العميد ببقاء كانتي، قبل أن ينجح في إتمام الصفقة، حيث انتقل نجم تشيلسي وليستر السابق، إلى النادي التركي، بعقد لمدة موسمين ونصف، حتى صيف 2028.

واعترف سعد الدين ساران، رئيس نادي فنربخشه، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحدث بشكل مباشر مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، من أجل حل أزمة صفقة كانتي، موجهًا شكره إليه على التوسط لحل الأزمة، خاصة وأن الصفقة كادت أن تفشل في مراحلها الأخيرة، بسبب خطأ من قِبل إدارة الاتحاد، في إدخال البيانات عبر نظام مطابقة الانتقالات TMS، ما تسبب في تجاوز الموعد النهائي، قبل أن يوافق الاتحاد الدولي "فيفا"، على استئناف النادي التركي، للتحرك من أجل إتمام الصفقة بعد تجاوز المدة القانونية للتسجيل.

هناك صفقات من شأنها أن تصنع تحولًا جذريًا في مسار كرة القدم، الأمر الذي قد يستدعي تدخلات من قِبل الرؤساء والملوك شخصيًا من أجل المساعدة على إتمام الصفقة، علمًا بأن قصة كانتي تعد حلقة جديدة من سلسلة "تدخل الرؤساء" في كرة القدم، سواءً في الصفقات أو غيرها، وهذا ما نستعرضه في النقاط التالية..