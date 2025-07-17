لحل الأزمات وتحقيق التوازن .. صفقات تبادلية بين أندية الصندوق سترضي الجميع وتلبي الاحتياجات

صفقات لو تمت سترضي الجميع وتحقق التوازن المطلوب

في ظل استمرار التحضيرات المكثفة لأندية دوري روشن السعودي استعدادًا للموسم الكروي الجديد، ومع ازدحام القوائم بأسماء ثقيلة محليًا وعالميًا، تبرز فكرة الصفقات التبادلية كحل واقعي وفعّال لسد الثغرات الفنية وتخفيف الأعباء المالية، خاصة بين أندية "صندوق الاستثمارات العامة" الأربعة: الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي.

فرص التبادل كثيرة، والمكاسب الفنية والإدارية ستكون ضخمة، إذا أُحسن استغلال نقاط القوة والضعف داخل كل قائمة.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الصفقات التبادلية المحتملة التي لو حدثت فعلاً، ستكون "ضربة معلم" لكل الأطراف..