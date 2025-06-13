"بحجة القطار فات واكتمال قائمة الفريق!" .. صفقات في متناول برشلونة قد يعض أصابع الندم على ضياعها مستقبلًا

أسماء مهمة ارتبطت بتدعيم نادي برشلونة؛ ولكن..

لا شك أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تحت قيادة مدربه هانزي فليك، قدّم موسمًا رائعًا في "2024-2025"؛ سيطر فيه على كافة الألقاب المحلية.

برشلونة توّج بالثلاثية المحلية "الدوري الإسباني، كأس الملك والسوبر"؛ حيث جاءت جميع هذه الألقاب، على حساب الغريم التاريخي نادي ريال مدريد.

لكن على الرغم من ذلك.. أظهر العملاق الكتالوني بعض "النواقص" في مراكز معينة؛ والتي كانت السبب الرئيس في عدم اكتمال هذا الموسم التاريخي، بالحصول على دوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع تعزيز الأندية المنافسة - سواء المحلية أو الأوروبية - لنفسها، في صيف العام الحالي؛ أصبح لزامًا على برشلونة سد هذه النواقص، إذا أراد مواصلة التتويج بالألقاب والبطولات.

وبالفعل.. ظهرت على الساحة مجموعة من الصفقات القادرة على سد هذه النواقص، والتي تعتبر في متناول برشلونة؛ خاصة مع اقتراب النادي من العودة إلى قاعدة "1:1" في اللعب المالي النظيف، والتي تسمح له بتسجيل اللاعبين بشكلٍ طبيعي - كما صرح الرئيس جوان لابورتا -.

تلك الصفقات لم يدخل فيها برشلونة، أو تراجع عنها في الفترة الأخيرة؛ بحجة اكتمال قائمة الفريق الأول لكرة القدم "الاسكواد"، أو أن "القطار فات" على بعض اللاعبين.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز الصفقات التي يُمكن اعتبار أنها في متناول نادي برشلونة؛ ولكن مجلس إدارة لابورتا، قرر عدم الدخول فيها أو التراجع عنها مؤخرًا..