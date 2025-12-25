Best EPL signings GFXGetty/GOAL
Krishan Davis و علي سمير

عملاق نيوكاسل ومايسترو آرسنال وساحر مانشستر سيتي .. إليكم أنجح صفقات الموسم في الدوري الإنجليزي

مع اقتراب عيد الميلاد ووصولنا إلى منتصف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، حان الوقت للتفكير في النصف الأول من الموسم الذي كان حافلاً بالدراما والتقلبات غير المتوقعة. كما أن هذا هو الوقت المناسب لتقييم اللاعبين الذين انتقلوا إلى البريميرليج أو داخله في الصيف الماضي، بعد أن خاضوا عدداً لا بأس به من المباريات.

مرة أخرى، تفوقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على بقية أندية أوروبا من حيث الإنفاق، حيث أنفقت ما مجموعه أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني (4 مليارات دولار) على اللاعبين الجدد، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 2.36 مليار جنيه استرليني (3.16 مليار دولار) الذي سُجل في عام 2023.

وبالطبع، كان ليفربول بطل الدوري مسؤولاً عن جزء كبير من هذا الإنفاق، حيث حطم الرقم القياسي البريطاني في الانتقالات مرتين، أولاً بتعاقده مع فلوريان فيرتس من باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه استرليني (156 مليون دولار)، ثم مع ألكسندر إيزاك من نيوكاسل في صفقة قيمتها 125 مليون جنيه استرليني (169 مليون دولار)، على الرغم من أن صافي إنفاقه كان في الواقع أقل من آرسنال المرشح للفوز باللقب في موسم 2025-26.

ولكن بعد أربعة أشهر، عندما نقوم بتحليل هذا الإنفاق المذهل البالغ 3 مليارات جنيه استرليني، من الذي برر حقًا سعره وتألق في بيئته الجديدة؟ فيما يلي، تصنف GOAL أفضل 10 صفقات في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، ولعل أهم استنتاج هو أنك لا تحتاج دائمًا إلى إنفاق أموال طائلة...

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONAFP

    10هوجو إيكيتيكي (ليفربول - 79 مليون جنيه استرليني)

    أين سيكون ليفربول بدون هوجو إيكيتيكي؟! كان اللاعب الدولي الفرنسي بمثابة بصيص أمل في موسم مظلم وكئيب إلى حد كبير للريدز حتى الآن، حيث انتهت فرصتهم في الدفاع عن اللقب بالفعل ما لم يحدث معجزة في النصف الثاني من الموسم. كما أنه يستحق تقديراً كبيراً لانكبابه على العمل بجدية على الرغم من إنفاق ناديه الجديد مبلغاً قياسياً على مهاجم جديد آخر في وقت لاحق من الصيف.

    كان إيكيتيكي بشكل غير متوقع الأبرز بين مجموعة من اللاعبين الذين انضموا إلى النادي في الصيف مقابل أموال طائلة، وغالبًا ما كان يتحمل عبء تسجيل الأهداف في ظل صعوبة تأقلم إيزاك وفيرتس في أنفيلد، ولم يسجل سوى لاعبان - إيرلينج هالاند وإيجور تياجو - أكثر من ثمانية أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

    • إعلان
  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    9ريان شرقي (مانشستر سيتي - 37 مليون جنيه استرليني)

    كانت بداية غريبة لريان شرقي في مانشستر سيتي، الذي غاب عن جزء كبير من بداية الموسم بسبب إصابة في الفخذ، ثم أصبح ضحية لعادة بيب جوارديولا في التناوب المنتظم في خط الوسط والهجوم. ومع ذلك، فقد أبهر في معظم الأوقات التي قضاها على أرض الملعب، ويحتل المركز الثاني في ترتيب صانعي الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بستة أهداف.

    بفضل مزيجه الفريد والمبتكر من الموهبة والرؤية، صنع صانع الألعاب الفرنسي أكبر عدد من الفرص في الدوري، حيث سجل سبعة أهداف في الدوري في ما يزيد قليلاً عن 500 دقيقة على أرض الملعب - ما يعادل ما يزيد قليلاً عن ست مباريات كاملة. وتأثيره في تزايد مستمر.

  • Brentford v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    8جوردان هندرسون (برينتفورد - مجانًا)

    تحدى برينتفورد التوقعات هذا الموسم، وكذلك فعل جوردان هندرسون. على الرغم من توقع العديد من الخبراء هبوط الفريق، إلا أن المدرب السابق للكرات الثابتة كيث أندروز قاد فريق "البيز" إلى منتصف الجدول في منتصف الموسم، وعلى الرغم من اعتقاد الكثيرين أنه انتهى أمره ولا يمكنه العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن هندرسون كان له دور كبير في ذلك.

    بصفته فائزًا بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، كانت خبرة هندرسون، ولعبه مع المنتخب الإنجليزي، لا تقدر بثمن في استقرار الفريق الذي فقد قائده كريستيان نورجارد في الصيف، بالإضافة إلى المهاجمين الرئيسيين بريان مبيومو ويوان ويسا.

    لا شك أن قائد ليفربول السابق المتطلب قد رفع المستوى، بل وأثر على النتيجة بتسجيله ثلاثة أهداف وتمرير ثلاث تمريرات حاسمة في سن 35 عامًا.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-NEWCASTLEAFP

    7نوردي موكيلي (سندرلاند - 12 مليون جنيه استرليني)

    نوردي موكيلي، أحد اللاعبين المتميزين الذين انضموا إلى سندرلاند في الصيف، كان حجر الزاوية في خط دفاع "القطط السوداء" المثير للإعجاب، ويبدو أنه - إلى جانب لاعبين آخرين في هذه القائمة - صفقة رابحة للغاية.

    كان لاعب باريس سان جيرمان السابق متعدد الاستخدامات أحد أبرز اللاعبين الدفاعيين في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن في موسم 2025-26، حيث برع في العديد من المقاييس بما في ذلك التدخلات والصدات والمناورات الهوائية. حتى أنه قدم بعض المساهمات الهجومية المهمة، حيث سجل هدفًا في الفوز على وولفرهامبتون وحصل على تمريرة حاسمة في التعادل المثير للإعجاب مع آرسنال. وبسعر 12 مليون جنيه استرليني (16 مليون دولار)، كان صفقة رابحة للغاية.

  • Everton v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    6كيرنان ديوسبري-هول (إيفرتون - 28 مليون جنيه استرليني)

    عند مشاهدة إيفرتون هذا الموسم، قد تعتقد أن كيرنان ديوسبري-هول لعب للنادي لسنوات، وليس لأشهر قليلة. بعد أن لم يشارك سوى قليلاً في موسمه الوحيد مع تشيلسي، يبدو أن نجم ليستر سيتي السابق لديه ما يثبته حتى الآن في ملعب هيل ديكنسون.

    بعد أن شغل مباشرةً مركز لاعب الوسط المتقدم الذي خلا بانتهاء عقد عبدولاي دوكوري، أحدث الإنجليزي تحولًا كبيرًا، حيث أضفى الحيوية والإبداع اللذين كانا يفتقر إليهما فريق ميرسيسايد بشدة في الموسم الماضي، كما تفاهم على الفور مع زميله الجديد جاك جريليش، الذي يستحق ذكرًا مشرفًا في هذه القائمة.

    كان أفضل لحظات ديوسبري-هول حتى الآن بلا شك هو انطلاقته المتعرجة وتسديدته الرائعة التي حققت فوزًا نادرًا للتوفيز المكون من 10 لاعبين في أولد ترافورد في نوفمبر. إذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى أو حتى رفعه إلى مستوى أعلى، فقد ينضم في اللحظة الأخيرة إلى تشكيلة توماس توخيل لمنتخب إنجلترا.

  • Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    5نيك فولتيمادي (نيوكاسل - 69 مليون جنيه استرليني)

    انتقال نيوكاسل المكلف الذي أثمر حتى الآن عن عائدات كبيرة، أصبح المهاجم الألماني الطويل القامة نيك فولتيمادي بالفعل بطلاً شعبياً في سانت جيمس بارك بعد انتقاله المكلف بقيمة 69 مليون جنيه استرليني (93 مليون دولار) من شتوتجارت في الصيف، حيث سعى فريق الماكبايس إلى تعويض إيزاك - الذي يغيب بشكل واضح عن هذه القائمة. في الواقع، من الواضح أن فريق إدي هاو لم يفتقد حقًا أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق فولتيمادي بداية قوية في فريقه الجديد.

    تجسيدًا للمثل القديم "أقدام جيدة لرجل ضخم"، سجل المهاجم ذو الشعر الكثيف أربعة أهداف في أول خمس مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز وتغلب على فترة جفاف قصيرة ليعود إلى المسار الصحيح في أواخر نوفمبر. ربما يكون أسلوبه في الاحتفاظ بالكرة هو الجانب الأكثر لفتًا للانتباه في لعبه، حيث إنه يجذب زملائه إلى اللعب بمهارة بفضل تحكمه الرائع وقوته الجسمانية بفضل بنيانه العملاق.

  • Sunderland v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    4روبن روفس (سندرلاند - 9.5 مليون جنيه إسترليني)

    وقع كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ونيوكاسل مع حراس مرمى جدد في الصيف، لكن الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز قد تندم جميعها على تجاهلها لروبن روفس، الحارس السابق لفريق نيمينجن الذي انضم إلى سندرلاند مقابل 9.5 مليون جنيه استرليني فقط في أغسطس الماضي.

    أصبح اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا المفضل لدى الجماهير في ملعب النور بفضل تصدياته الرائعة، حيث لم يسجل أي حارس مرمى أكثر من 59 تصديًا، بينما أنقذ حوالي 80٪ من التسديدات على مرماه. وبالتالي، لعب روفس دورًا حيويًا في صعود فريق بلاك كاتس بشكل غير متوقع إلى المراكز الأوروبية في النصف الأول من موسم 2025-26؛ ويثبت اللاعب الهولندي أنه صفقة الصيف.

  • MALICK THIAW NEWCASTLE Getty Images

    3مالك ثياو (نيوكاسل - 35 مليون جنيه استرليني)

    اتهم العديد من المشجعين والمحللين المنافسين نيوكاسل باليأس في نهاية فترة الانتقالات عندما أبرموا أخيرًا ثاني صفقة لاعب ميدان في منتصف أغسطس، في صيف كان محبطًا للغاية، بانضمام المدافع المركزي مالك ثياو قادمًا من ميلان. لكن بعد مرور أربعة أشهر، يبدو أن هذه الصفقة كانت ذكية للغاية.

    تأقلم الألماني مع الدوري الإنجليزي الممتاز بسرعة فائقة، وأصبح سريعًا لاعبًا أساسيًا في خط الدفاع إلى جانب فابيان شار وسفين بوتمان ودان بيرن، بل وأشاد به البعض باعتباره أحد أفضل المدافعين في الدوري. وبالفعل، يمتلك نيوكاسل ثالث أفضل دفاع حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، استنادًا إلى إجمالي الأهداف المتوقعة التي استقبلها (18.8).

    بينما كان من المتوقع أن يكتفي بالجلوس على مقاعد البدلاء، أصبح ثياو لاعبًا أساسيًا - مهيمنًا في الهواء، ومظهرًا قدراته في اللعب بالكرة، وحتى ساهم بهدفين ضد إيفرتون في أواخر نوفمبر.

  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    2مارتن زوبيمندي (آرسنال - 60 مليون جنيه استرليني)

    لن يُذكر موسم مارتن زوبيمندي الأول مع آرسنال بالضرورة بسبب إحصائياته الفردية، لكن اللاعب الدولي الإسباني كان له تأثير واضح كمايسترو على اللاعبين من حوله، ولا سيما ديكلان رايس. لقد نجح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في تثبيت خط وسط المدفعجية بمهارة، حيث قدم مزيجًا متوازنًا تمامًا من القدرة على اللعب بالكرة والقتال في التحديات، مما سمح للاعب الإنجليزي - الذي كان يُصنف سابقًا كلاعب وسط دفاعي - بالازدهار في دور أكثر شمولية.

    وقد أعرب رايس بالفعل عن حبه للعب إلى جانب زوبيمندي، ومع تكيفه السلس مع متطلبات كرة القدم الإنجليزية، يبدو أننا نشهد بداية شراكة تاريخية في خط وسط الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تقدم فريق ميكيل أرتيتا حاليًا نحو اللقب.

  • Sunderland v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    1جرانيت جاكا (سندرلاند - 17 مليون جنيه استرليني)

    قلة هم الذين توقعوا الاتجاه الذي ستسلكه مسيرة جرانيت جاكا عندما غادر لاعب الوسط المثير للجدل نادي آرسنال في عام 2023، وقد كان أداؤه المذهل في سندرلاند مفاجئًا بقدر فوزه بلقب الدوري الألماني دون هزيمة مع باير ليفركوزن في موسم 2023-24. اعتُبرت انتقالات النجم السويسري في الصيف بمثابة إنجاز حقيقي، وقد كان قائدًا حقيقيًا لفريق بلاك كاتس على أرض الملعب بعد أن تولى شارة القيادة هذا الموسم، حيث جسد الروح القتالية التي كانت الدعامة الأساسية لنجاح النادي في بداية الموسم تحت قيادة ريجيس لي بريس.

    تأثير جاكا على فريقه واضح: فقد قاد الفريق في عدد التمريرات الحاسمة، والفرص التي صنعها، واللمسات، والتمريرات الناجحة، والمبارزات التي فاز بها، والاستحواذ على الكرة، والمسافة التي قطعها - كل ذلك في سن 33 عامًا. إذا نجح سندرلاند في الوصول إلى النهاية وحقق مركزًا في النصف العلوي من الجدول أو ربما حتى تأهل إلى البطولات الأوروبية، فسيكون الفضل في ذلك إلى حد كبير له.

0