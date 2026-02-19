Getty/Instagram
صديق كول بالمر المقرب يؤكد أنه سيقنع نجم تشيلسي بالانضمام إلى مانشستر يونايتد
بالمر مرتبط بعقد في غرب لندن حتى عام 2033، وتحرص تشيلسي على ضمان عدم فقدان هذا اللاعب المهم. لقد شهدوا تحول لاعبهم رقم 10 المتقلب إلى أفضل لاعب شاب في العام من قبل رابطة اللاعبين المحترفين خلال فترة وجوده في غرب لندن، كما حصل على لقب الدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية.
هناك توقعات بأن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا - الذي سجل 52 هدفًا لفريق تشيلسي في 115 مباراة - قد أصيب بالحنين إلى وطنه خلال فترة وجوده في العاصمة الإنجليزية. وقد أثار ذلك حديثًا عن عودته إلى مانشستر.
توندي، مغني راب مقيم في مانشستر، يعرف بالمر جيدًا وانضم إليه مؤخرًا في عطلة مشمسة في دبي، حيث يستمتع تشيلسي بفترة راحة نادرة في جدول مبارياته للموسم 2025-26. يبدو أن مناقشات قد جرت في الشرق الأوسط بشأن ما قد يحمله المستقبل على المدى الطويل.
بعد أن شاهد بالمر يشارك صورًا من إجازته في منتصف الموسم، قال توندي على حسابه على إنستغرام: "يومًا ما سأعيد CP إلى UTD حيث ينتمي. اسأله عن فريقه المفضل".
كان بالمر يستعيد نشاطه قبل استئناف تشيلسي سعيه للفوز باللقب على عدة جبهات. وصل الفريق إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي - حيث سيواجه فريق ريكسهام بقيادة رايان رينولدز وروب ماك - بينما يتنافس أيضًا على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل بالمر أربعة أهداف في آخر مباراتين له مع تشيلسي، بما في ذلك ثلاثية ضد وولفز. سرعان ما تجاهل بالمر الشائعات حول انتقاله التي لا تزال تنتشر حوله.
قال بالمر لبرنامج Match of the Day عندما سُئل عن تلك الشائعات: "الجميع يحب التحدث عن هراء، أليس كذلك؟ أنا لا أهتم كثيرًا بذلك. ترى أشياء. لكنني أشعر أنني قوي على أي حال، لذا لا أهتم بذلك".
كما سعى ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، إلى نفي أي إشارة إلى أن لاعب الوسط الموهوب يبحث عن طريقة للخروج من ستامفورد بريدج. وقال: "هل هو غير قابل للمس، هل هو سعيد؟ نعم ونعم. الأمر بسيط، كول بالمر لاعب رائع مثل العديد من اللاعبين في المجموعة.
"كول موجود هنا، وهو سعيد جدًا، وأنا متشوق لرؤيته يعود إلى الملعب. كول سعيد جدًا. لقد أجريت معه العديد من المحادثات. نحن نفكر في كيفية تحسين هذا الفريق، وكيف يمكنه أن يتحسن، وكيف يمكنني مساعدته. إنه يحب التواجد هنا ويريد أن يكون لاعبًا في تشيلسي".
- AFP
بينما يتوق سكان غرب لندن إلى إخماد الشائعات حول رحيل اللاعب، يواصل أولئك الذين لهم صلات بفرق الدوري الإنجليزي الممتاز في الشمال الغربي الحديث عن احتمال انتقاله، مع ظهور بوادر انتعاش مانشستر يونايتد مرة أخرى تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك.
قال المهاجم السابق للريد ديفلز لويس ساها عن من يمكن أن يكون خليفة القائد برنو فرنانديز في أولد ترافورد على المدى الطويل: "سيكون من المثير للغاية رؤية كول بالمر في مانشستر يونايتد. إنه لم يعد لاعبًا في مانشستر سيتي... يمكنه اللعب في أي مكان في الهجوم.
لقد تمكن من اللعب في تشيلسي مع ما يقرب من 10 أنواع مختلفة من المهاجمين، ولا يزال هو اللاعب الرئيسي. وهذا يظهر مدى موثوقيته".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يقال إن مانشستر يونايتد يعتبر بالمر "هدفًا مثاليًا"، حيث يعتزم تعزيز موارد الانتقالات الصيفية من خلال ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. لكن تشيلسي سيكون مترددًا في بيعه.
فالعقد طويل الأمد الذي أبرمه النادي يعني أنه يمكنه المطالبة بأعلى سعر ممكن للاعب الذي تم التعاقد معه في عام 2023 مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار). في الوقت الحالي، يركز البلوز على العودة إلى الملاعب في مباراة السبت على أرضه أمام بيرنلي المهدد بالهبوط.
