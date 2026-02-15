"صدمة مطلقة" - واين روني ينتقد الحكام الذين لم يستخدموا تقنية VAR بعد سلسلة من الأخطاء في فوز نيوكاسل بكأس الاتحاد الإنجليزي على أستون فيلا

تأهل نيوكاسل إلى الدور الخامس على الرغم من القرار المثير للجدل بعدم احتساب ركلة جزاء بعد مرور ساعة من المباراة، والذي اعتبره روني "أحد أسوأ القرارات التي شاهدها في كرة القدم".

مع عدم وجود تقنية الفيديو المساعد (VAR) في هذه المرحلة من كأس الاتحاد الإنجليزي، واجه الحكم كريس كافاناغ وفريقه التحكيمي بعد ظهر يوم حافل بالقرارات المثيرة للجدل، والتي بدا أن العديد منها كان ضد الفريق الضيف. كان تامي أبراهام في وضع تسلل قبل أن يسجل الهدف الأول لأستون فيلا، قبل أن يحالف الحظ ديغني بالبقاء على أرض الملعب بعد تدخله العنيف على جاكوب ميرفي، ثم أفلت من ركلة جزاء ليتسبب في ركلة حرة أدت في النهاية إلى هدف التعادل الذي سجله ساندرو تونالي. ثم وضع نفس اللاعب نيوكاسل في المقدمة ضد فيلا الذي كان يلعب بعشرة لاعبين، بعد طرد ماركو بيزوت في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وأضاف نيك وولتمادي اللمسة الأخيرة على الفوز.

حقيقة أن النتيجة لم تتأثر بهذه القرارات لم تمنع سوى إطلاق انتقادات أشد على الحكام، لكن استخدام VAR وضرورته أصبحا واضحين مساء السبت بعد سلسلة من القرارات التي اعتبرها الكثيرون خاطئة من الناحية الموضوعية.