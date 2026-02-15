Getty Images Sport
"صدمة مطلقة" - واين روني ينتقد الحكام الذين لم يستخدموا تقنية VAR بعد سلسلة من الأخطاء في فوز نيوكاسل بكأس الاتحاد الإنجليزي على أستون فيلا
يوم عار على المسؤولين في فيلا بارك
تأهل نيوكاسل إلى الدور الخامس على الرغم من القرار المثير للجدل بعدم احتساب ركلة جزاء بعد مرور ساعة من المباراة، والذي اعتبره روني "أحد أسوأ القرارات التي شاهدها في كرة القدم".
مع عدم وجود تقنية الفيديو المساعد (VAR) في هذه المرحلة من كأس الاتحاد الإنجليزي، واجه الحكم كريس كافاناغ وفريقه التحكيمي بعد ظهر يوم حافل بالقرارات المثيرة للجدل، والتي بدا أن العديد منها كان ضد الفريق الضيف. كان تامي أبراهام في وضع تسلل قبل أن يسجل الهدف الأول لأستون فيلا، قبل أن يحالف الحظ ديغني بالبقاء على أرض الملعب بعد تدخله العنيف على جاكوب ميرفي، ثم أفلت من ركلة جزاء ليتسبب في ركلة حرة أدت في النهاية إلى هدف التعادل الذي سجله ساندرو تونالي. ثم وضع نفس اللاعب نيوكاسل في المقدمة ضد فيلا الذي كان يلعب بعشرة لاعبين، بعد طرد ماركو بيزوت في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وأضاف نيك وولتمادي اللمسة الأخيرة على الفوز.
حقيقة أن النتيجة لم تتأثر بهذه القرارات لم تمنع سوى إطلاق انتقادات أشد على الحكام، لكن استخدام VAR وضرورته أصبحا واضحين مساء السبت بعد سلسلة من القرارات التي اعتبرها الكثيرون خاطئة من الناحية الموضوعية.
رووني يغضب بعد قرار عدم منح نيوكاسل ركلة جزاء
وفي حديثه في استوديو BBC One بعد انتهاء المباراة، قال روني بغضب: "هذا القرار [لمسة يد ديغن] هو أحد أسوأ القرارات التي رأيتها في كرة القدم، لأن ديغن لم يخرج من منطقة الجزاء في أي مرحلة من المباراة.
إنه على بعد ثلاثة أو أربعة ياردات داخل المنطقة. الحكم المساعد يقف أمامه مباشرة ويمكنك أن ترى بوضوح أنه داخل منطقة الجزاء.
"بدا أن الحكم أطلق صافرته وكأنه يستمع إلى شخص ما في أذنه، لذا أفترض أن الحكم المساعد هو من اتخذ القرار، وهذا أمر مثير للصدمة تمامًا".
شيرر وهاو يصدران حكمهما بشأن الجدل حول التحكيم
اتفق آلان شيرر مع الرأي القائل بأن مستوى التحكيم في فيلا بارك كان غير مقبول، مدعيا أن هذا دليل على "الضرر الذي ألحقه نظام VAR بالحكام".
"أود فقط أن يقوم الحكام بعملهم على النحو الصحيح. هذا كل ما في الأمر"، تابع شيرر. "ليس هذا طلبًا صعبًا، أليس كذلك؟ لقد اعتمدوا على VAR لمدة خمسة أو ستة أشهر. ثم يواجهون هذه الحالة الآن ويتغير كل شيء".
بينما كان المدرب الفائز إدي هاو مترددًا في إبداء دعمه الكامل لنظام VAR، إلا أنه أشار إلى أهميته في تجنب الأخطاء التي شوهدت يوم السبت.
وقال: "أعتقد أن هناك حجة تدعم الإجابة بنعم [إنهم يعتمدون عليه]، لأنه عندما يكون VAR موجودًا، هناك دائمًا عبارة مثل: "حسنًا، لن أقرر ذلك، ولكن دعونا نتحقق منه".
"وأعتقد أن اتخاذ القرار في هذه الحالة قد لا يكون بنفس الحدة التي يجب أن يكون عليها عادةً، لذا ربما هناك فرق في هذا الصدد. ربما أقول إنك محق في هذا الشأن.
"أنا دائمًا متردد بشأن VAR. لقد قلت هذا مرات عديدة لأنني ما زلت أحب العاطفة، حتى الليلة، عندما يتم تسجيل هدف، أو عندما يتم تسجيل هدف ولا ترى راية أو حكمًا، فهو هدف، ولن يأخذه أحد منك، هذا الشعور وهذه العاطفة، هذه الفرحة التي تشعر بها في تلك اللحظة، ما زلت أحب ذلك حقًا، و VAR يسلبك إياه.
"لكن من ناحية أخرى، كنت أتمنى لو كان هناك VAR في الهدف الأول الذي سُجل ضدنا، وربما طوال المباراة!"
VAR يدخل كأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الخامس
سيتم إدخال تقنية VAR في كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم بدءًا من الدور الخامس، في محاولة لتحقيق مزيد من المساواة في التحكيم في جميع الملاعب على جميع مستويات هرم كرة القدم في الأدوار الأولى من المسابقة.
يمكن مناقشة مدى فعالية هذا القرار بعد القرارات التي اتخذت على حساب نيوكاسل في فيلا بارك - ولكن مع فوز رجال هاو في النهاية، نأمل ألا يكون هناك أي ضرر دائم.
