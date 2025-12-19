صدام الأشقاء .. يايا توريه يكشف كواليس منافسته الشرسة مع شقيقه نجم آرسنال السابق

في الوقت نفسه، حقق شقيقه الأكبر كولو نجاحًا مذهلاً خلال مسيرته الكروية في إنجلترا. عند وصوله في عام 2002، كان المدافع جزءًا من فريق أرسنال الأسطوري الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2003-04 دون أي هزيمة تحت قيادة أرسين فينجر.

وواصل كولو تحقيق أربعة ألقاب أخرى مع أرسنال، بما في ذلك كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في عام 2009. بعد فوزه بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2010-2011 إلى جانب يايا تحت قيادة روبرتو مانشيني، انضم كولو إلى ليفربول في صفقة انتقال مجانية في عام 2013.

بعد أن قضى ثلاثة مواسم في أنفيلد، ساعد كولو ليفربول في الوصول إلى نهائي كأس الرابطة ونهائي الدوري الأوروبي في موسم 2015-16، حيث خسر الريدز - الذي كان يديره يورجن كلوب آنذاك - في كلا النهائيين أمام مانشستر سيتي بقيادة يايا وإشبيلية على التوالي.

ثم قضى كولو عامًا مع فريق سيلتيك الاسكتلندي قبل أن يتقاعد في 2017، بينما بعد مغادرته مانشستر سيتي في 2018، لعب يايا لفترات قصيرة مع فريق أولمبياكوس اليوناني وفريق تشينجداو الصيني قبل أن يتقاعد في 2019.