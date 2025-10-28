بعد انتهاء الكلاسيكو المثير بين ريال مدريد وبرشلونة، والذي شهد توترًا كبيرًا بسبب تصريحات النجم الشاب لامين يامال قبل المباراة، خرج الصحفي الكتالوني المعروف مارتين بيرارناو ليدافع عن لاعب برشلونة الشاب، منتقدًا ما وصفه بـ“المبالغة الإعلامية” في مهاجمته، ومشيرًا إلى وجود ازدواجية في المعايير داخل الوسط الكروي الإسباني.
صحفي كتالوني يدافع عن لامين يامال: “يتحدثون عنه كثيرًا ويتجاهلون لاعبًا متورطًا في قضية إباحية للأطفال!”
ماذا حدث؟
بيرارناو، وهو أحد أبرز الكتّاب الرياضيين في إسبانيا ومؤلف السيرة الذاتية الشهيرة لبيب جوارديولا، عبّر عن استيائه من التركيز المفرط على تصريحات لامين، في وقتٍ تمر فيه كرة القدم الإسبانية بقضايا أكثر خطورة لا تحظى بالاهتمام نفسه.
الشرارة الأولى اندلعت عندما شارك لامين يامال في مقابلة ضمن بطولة "دوري الملوك" التي ينظمها جيرارد بيكيه، وخلال ظهوره في بث مباشر، أطلق يامال مزحة مثيرة حين شبّه فريق “بورسينوس” الذي يملكه اليوتيوبر الشهير إباي يانوس بنادي ريال مدريد، قائلاً: “إنهم يسرقون ويشتكون، تمامًا مثل ريال مدريد".
العبارة التي قالها مازحًا كانت كافية لتشعل وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرياضي، خاصة في مدريد، حيث اعتبرها البعض إهانة للنادي الملكي.
لاحقًا، وأثناء حديث ودي آخر مع إباي، تذكّر يامال هدفه الشهير في البرنابيو الموسم الماضي، وعندما سأله المضيف عما إذا كان يعتقد أن الكلاسيكو القادم قد ينتهي بنتيجة كبيرة مجددًا، أجاب مبتسمًا: “من يدري؟ ربما 4-0 مرة أخرى".
تصريح بسيط بطابع فكاهي، لكنه لم يمر مرور الكرام. بعد فوز ريال مدريد بالكلاسيكو الأخير، استغل لاعبو الفريق الأبيض – مثل داني كارباخال، وتيبو كورتوا، وفينيسيوس جونيور – الفرصة للرد على لامين بطريقة علنية، حيث وجّهوا له عبارات ساخرة واستفزازية عقب المباراة، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت إلى مشهد فوضوي في نهاية اللقاء.
- Getty Images Sport
"لامين لم يرتكب جريمة، لكنه يُعامل كالمجرمين"
ردّ مارتين بيرارناو على هذه الضجة خلال مداخلة إذاعية عبر محطة "RAC1"، حيث قال: “الضجيج الذي سببه لامين في مدريد وبرشلونة مبالغ فيه جدًا. في النهاية نحن لا نتحدث عن شخص متورط في قضية إباحية للأطفال، ومع ذلك، لا أحد يتحدث عن ذلك اللاعب الآخر".
تصريحه هذا كان إشارة مباشرة إلى قضية اللاعب راؤول أسينسيو من ريال مدريد، الذي أثيرت حوله شبهة تتعلق بفضيحة إباحية، لكنه – بحسب بيرارناو – لم يتعرض لنصف ما تعرض له يامال من انتقادات وهجوم إعلامي.
وأضاف الصحفي الكتالوني أن تعامل الإعلام مع القضيتين يُظهر بوضوح ازدواجية المعايير بين مدريد وبرشلونة، قائلاً: “هناك من يُدان فقط لأنه لاعب في برشلونة، بينما تُخفّف لهجة الحديث عندما يكون من مدريد".
بيرارناو واصل انتقاده للانتقائية في التغطية الإعلامية، مشيرًا إلى أن احتفالات لامين البسيطة تُضخّم دائمًا، في حين تمر تصرفات أكثر عدوانية من لاعبين آخرين دون تعليق يُذكر.
وقال: “الناس يتحدثون عن شاب عمره 18 عامًا فقط، قام بتصريحات متهورة بعض الشيء قبل المباراة، أو عن احتفاله بوضع التاج على رأسه بعد تسجيل هدف. بينما لا أحد يتحدث عن لاعبين يحتفلون بتهديد خصومهم بحركات تشير إلى قطع العنق".
وواصل موضحًا أن هذه المقارنة تعود إلى واقعة المدافع أنطونيو روديجر في الموسم الماضي عندما احتفل بطريقة اعتبرها كثيرون استفزازية وعدوانية أمام جماهير أتلتيكو مدريد في ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.
“عندما يحتفل لاعب من مدريد بتلك الطريقة، يتم وصفها بأنها تعبير عن الحماس والشخصية. لكن عندما يحتفل لامين بتاج، تصبح أزمة وطنية!” — قال بيرارناو بنبرة استياء واضحة.
انحياز لريال مدريد!
الكاتب الكتالوني شدّد على أن النقاش في إسبانيا بات منحازًا بشدة، حيث تُتجاهل القضايا الأخطر التي تضر بصورة اللعبة، بينما تُضخّم الأمور الصغيرة فقط لأنها تتعلق بلاعب شاب من برشلونة.
وأضاف: “في بعض الأحيان يبدو أننا نبحث فقط عن خلق الجدل. هناك فرق بين نقد سلوك غير ناضج لشاب في الـ18 من عمره وبين تجاهل قضايا أكثر خطورة تمس أخلاقيات الرياضة".
وأكد بيرارناو أن ما يحدث مع لامين هو حملة مبالغ فيها تسعى لإضعاف معنويات اللاعب الشاب، الذي ما زال في بداية مسيرته.
- AFP
بيرارناو يفسر تراجع أداء يامال
أما من الناحية الفنية، فقد برر بيرارناو تراجع مستوى لامين في المباريات الأخيرة، موضحًا أن ذلك ليس بسبب الضغط أو الجدل الإعلامي، وإنما بسبب مشاكل عضلية مزمنة يعاني منها اللاعب.
وقال: “لامين يمر بفترة صعبة بسبب تبعات إصابة مزعجة تُعرف بالتهاب العانة أو (البوبالجيا)، وهي من أسوأ الإصابات التي قد تصيب لاعبي كرة القدم".
وأضاف: “من الطبيعي أن يكون أداؤه أقل من المعتاد الآن، لكنه لاعب موهوب للغاية، وسنرى قريبًا نسخة مذهلة منه عندما يتعافى تمامًا".
تصريحات مارتين بيرارناو وضعت إصبعه على الجرح القديم في الكرة الإسبانية: الازدواجية في التعامل بين لاعبي برشلونة وريال مدريد.
ففي حين تُضخّم زلات لاعب شاب لم يتجاوز الثامنة عشرة، تمرّ قضايا أكثر خطورة بصمت، وكأنها لا تعني أحدًا.
وربما لم يكن هدف بيرارناو الدفاع فقط عن لامين يامال، بل توجيه رسالة نقد لاذعة إلى الإعلام والجماهير بأن كرة القدم ليست مجرد منافسة بين ناديين، بل منظومة تحتاج إلى عدالة وإنصاف في الحكم على الأشخاص والأحداث.