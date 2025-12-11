وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث يواجه إيتو اتهامًا باستبعاد فنسنت أبو بكر، مهاجم النصر السابق والذي يلعب حاليًا في نيفتشي باكو الأذربيجاني، من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تنطلق بالمغرب في 21 ديسمبر الجاري.

قرار استبعاد أبو بكر لم يكن لأسباب فنية، أو تأديبية، وإنما جاء من منطلق خوف إيتو على رقمه القياسي، باعتباره الهدّاف التاريخي لمنتخب الكاميرون، من التحطيم، إذا ما شارك المهاجم صاحب الـ33 عامًا في البطولة.

ويتربع صامويل إيتو "44 عامًا"، على عرش هدافي الكاميرون، برصيد 56 هدفًا في 118 مباراة، إلا أن رقمه القياسي بات مهددًا، حيث يملك فنسنت أبو بكر في سجله، 45 هدفًا في 117 مباراة، أي يتبقى 11 هدفًا فقط من أجل معادلة رقم أسطورة البلاد.