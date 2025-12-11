Samuel Eto'oBackpage
محمود خالد

خوفًا على رقمه القياسي .. صامويل إيتو متهم بإبعاد نجم النصر السابق عن كأس أمم إفريقيا!

حلقة جديدة في مسلسل الاتهامات ضد أسطورة برشلونة وإنتر..

قدم صامويل إيتو، نجم برشلونة وإنتر السابق، ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، حلقة جديدة من سلسلة "الاتهامات" التي تهدد مستقبله الإداري، والتي تتعلق باستبعاد "تعسفي" لأحد نجوم المنتخب الحالي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

داخل أرض الملعب، يعد إيتو أحد أبرز أساطير القارة السمراء، والذي حقق العديد من الإنجازات، سواءً مع برشلونة وإنتر، أو مع منتخب الكاميرون، فضلًا عن امتلاكه العديد من الأرقام القياسية، إلا أن وضعه كرئيس للاتحاد المحلي في بلاده، جعله في مرمى الاتهامات، بشكل مستمر، التي تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة.

    استبعاد نجم الكاميرون من أمم إفريقيا

    وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث يواجه إيتو اتهامًا باستبعاد فنسنت أبو بكر، مهاجم النصر السابق والذي يلعب حاليًا في نيفتشي باكو الأذربيجاني، من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تنطلق بالمغرب في 21 ديسمبر الجاري.

    قرار استبعاد أبو بكر لم يكن لأسباب فنية، أو تأديبية، وإنما جاء من منطلق خوف إيتو على رقمه القياسي، باعتباره الهدّاف التاريخي لمنتخب الكاميرون، من التحطيم، إذا ما شارك المهاجم صاحب الـ33 عامًا في البطولة.

    ويتربع صامويل إيتو "44 عامًا"، على عرش هدافي الكاميرون، برصيد 56 هدفًا في 118 مباراة، إلا أن رقمه القياسي بات مهددًا، حيث يملك فنسنت أبو بكر في سجله، 45 هدفًا في 117 مباراة، أي يتبقى 11 هدفًا فقط من أجل معادلة رقم أسطورة البلاد.

    الفوضى مستمرة في الكاميرون

    واتخذ إيتو، الذي فاز مؤخرًا بانتخابه مجددًا كرئيس للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عدة قرارات، من شأنها أن تصنع حالة من الفوضى في منتخب "الأسود غير المروضة"، الذي يبحث عن لقبه السادس، والأول منذ عام 2017 (الذي توج به فنسنت أبو بكر).

    صامويل إيتو الذي فاز بأمم إفريقيا "مرتين"، أقال المدرب مارك بريس، الأسبوع الماضي، بتهم تتعلق بالتمرد وتحريض اللاعبين ضد اتحاد كرة القدم، مع استبداله بالمدرب ديفيد باجو.

    واتخذ إيتو - أيضًا - قرارًا بإبعاد أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد المُعار لصفوف طرابزون سبور، من كأس أمم إفريقيا، إلا أن القرار لم يكن مفاجئًا، في ظل توتر العلاقة بين الطرفين في السابق.

    الاتهامات تطارد إيتو

    وتشير وثائق قانونية إلى أن إيتو متهم بالتدخل غير القانوني في سير الانتخابات، وتقديم وعود غير مشروعة لبعض الأعضاء لضمان أصواتهم، مع استغلال النفوذ للتأثير على قرارات داخل الاتحاد بما يخالف اللوائح.

    الشكاوى المقدمة ضد إيتو، اتهمته أيضًا بالفساد المحتمل والتلاعب بنتائج المباريات في دوري الدرجة الثانية بالكاميرون، وتضارب المصالح مع شركة مراهنات، وسوء المحتمل بحوالي 1.5 مليون دولار من المباريات الودية الدولية، فضلًا عن "قمع المعارضة"، من خلال الإيقاف المثير للجدل للمدير جيباي جاتاما، لمدة 10 سنوات، والذي يعد أحد المعارضين الصريحين لإيتو.

    طالع أيضًا: فساد وتزوير انتخابي .. اتهامات جنائية تلاحق صامويل إيتو في الكاميرون وتهدد مستقبله!

    مسيرة فنسنت أبو بكر

    ويعد فنسنت أبو بكر، أحد أبرز مهاجمي منتخب الكاميرون، والذي قاده للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2017، مسجلًا هدف الفوز في مرمى مصر بالمباراة النهائية، فضلًا عن برونزية "كان 2022"، كما يملك في سجله 9 أهداف في 16 مباراة بالبطولة.

    ووضع أبو بكر بصمته - أيضًا - على لحظة لا تنسى في تاريخ بلاده، عندما سجل هدف الفوز التاريخي على البرازيل في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، رغم أنه أنهى اللقطة بأسوأ طريقة، حيث نال بطاقة حمراء، إثر تلقي الإنذار الثاني بسبب خلع القميص خلال الاحتفال.

    وبخلاف مسيرته مع "أسود" الكاميرون، فإن أبو بكر كان "رحّالة" بين عدة أندية، حيث استهل مشواره مع نادي كوتون سبورت، قبل أن ينطلق إلى أوروبا، حيث لعب في صفوف لوريان وبورتو وبيشكتاش.

    ومن بيشكتاش إلى النصر، خاض أبو بكر تجربة احترافية في السعودية، على مدار عامين بين 2021 و2023، حيث شارك في 39 مباراة رسمية، موقعًا على 12 هدفًا في دوري المحترفين، وهدف في دوري أبطال آسيا.

    هل كان رونالدو وراء رحيل أبو بكر عن النصر؟

    رحيل فنسنت أبو بكر عن النصر في يناير 2023، ربطه الكثيرون بالتعاقد "التاريخي" مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من أجل السماح بتسجيله في قائمة الأجانب على حسابه.

    ورغم ذلك، إلا أن أبو بكر أكد أن التعاقد مع رونالدو لم يكن وراء رحيله عن النصر، وأنه اتخذ قرار الرحيل قبل مجيء كريستيانو، مضيفًا، في حوار مع قناة Canal+ الفرنسية، أن القائد البرتغالي كان يرغب في بقائه، ولكنه قرر المغادرة لأسباب عائلية، حيث يتواجدون في فرنسا، ويريد (أبو بكر) أن يصير بالقرب منهم، لذلك فضّل الانتقال إلى تركيا، من بوابة ناديه السابق بيشكتاش.

    وخاض أبو بكر موسمًا واحدًا مع بيشكتاش، قبل انتقاله حرًا إلى هاتاي سبور، الذي قضى معه موسمًا، قبل الرحيل إلى نيفتشي باكو الأذربيجاني، الذي سجل معه 5 أهداف وتمريرة حاسمة في 8 مباريات.

