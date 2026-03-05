الجدل يزداد: صالح أبو الشامات يحدد فريقه القادم "إذا رحل عن الأهلي".. ويرد على سؤال حاسم عن سالم الدوسري

وفي هذا السياق.. لم يخلُ ظهور النجم الدولي صالح أبو الشامات، جناح عملاق جدة الأهلي، في برنامج "رامز ليفل الوحش"، من الجدل والإثارة.

أبو الشامات خلال ظهوره في البرنامج، حدد الفريق الذي يريد الانتقال إليه؛ إذا رحل عن صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في الفترة القادمة.

الفريق الذي حدده أبو الشامات، للانتقال إليه حال الرحيل عن عملاق جدة؛ هو زعيم السعودية وآسيا نادي الهلال.

وفضل النجم الأهلاوي الانتقال إلى الهلال، بدلًا من الاتحاد أو النصر؛ وذلك إذا اضطرته الظروف للرحيل عن الأهلي، رغم تمسكه بالأخير.