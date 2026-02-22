انتهى شهر عسل إندريك في ليون.. سلسلة الانتصارات تتوقف تحت أقدام ستراسبورج وشاب مغربي يملك أحد أسرار السقوط!

عاش النجم البرازيلي إندريك واحدة من أسوأ مبارياته منذ انتقاله لصفوف ليون وظهر اللاعب تائهًا في الخط الأمامي وفشل في تشكيل الخطورة المعتادة إذ اكتفى بتسديدتين فقط طوال اللقاء كانت واحدة منهما فقط بين القائمين والعارضة في الدقيقة 70 تصدى لها الحارس بسهولة.
وتعكس الأرقام حجم المعاناة التي عاشها الموهبة البرازيلية حيث لم ينجح سوى في مراوغة واحدة من أصل 4 محاولات وخسر حيازة الكرة في 12 مناسبة مما أدى إلى خروج اللاعب عن تركيزه وحصوله على بطاقة صفراء في الدقيقة 59 بسبب الاعتراض على قرارات الحكم رودي بوكيت.
ويأتي هذا الأداء الهزيل استكمالًا لمسيرة مخيبة للآمال في شهر فبراير الحالي الذي شهد تراجعًا حادًا في مستواه مقارنة بشهر يناير الذي نال فيه جائزة لاعب الشهر في الدوري.
أمام ليل ثم في مواجهة نانت التي طُرد فيها لم يكن ذلك هو اللاعب الذي بدأ مشواره مع ليون بروعة، لينهي مباريات الدوري في هذا الشهر بأداء باهت وضع علامات استفهام حول قدرته على الحفاظ على مستواه الثابت في اللقاءات الكبرى.