هيثم محمد

العلم يقول كلمته .. تجربة جيسوس الرمضانية في النصر بين الصواب والخطأ

مدرب النصر قرر أن يغير موعد التدريبات أثناء الشهر الكريم

"لماذا ألعب أفضل في رمضان؟ لأنه رمضان"، هكذا أجاب ببساطة النجم كريم بنزيما على سؤال طُرح عليه عبر صفحة الهلال في "إكس" تعليقًا على ارتفاع مستواه دومًا أثناء مشواره مع حلول الشهر الكريم، عكس المشاع دائمًا من أن عملية الصيام تترك أثرًا سلبيًا على الرياضيين بسبب الانقطاع عن الأكل والشرب لمدة طويلة، والجفاف الذي يصيب الجسد أثناء ممارسة الرياضة مع الصيام.

وفي هذا السياق، كشف جورج جيسوس مدرب فريق النصر، عن طلب اللاعبين لأداء التدريبات قبل الإفطار خلال شهر رمضان، وهي تجربة جديدة وغير معتادة بالملاعب السعودية أثناء هذا الشهر، إذ المعتاد هو تحول التدريبات للفترة المسائية، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بالسعودية.

عديد الدراسات العلمية تناولت مسألة مدى تأثر الرياضيين من ممارسة الرياضة والتدريب أثناء الصيام، سواء بالسلب أو بالإيجاب، موضوع يُعاد فتحه كل عام تقريبًا مع حلول الشهر الكريم.

    ماذا قال جيسوس؟

    خلال تواجده بالمؤتمر الصحفي للمباراة تم سؤال المدرب البرتغالي عن خوضه تجربة شهر رمضان مع النصر وتأثير ذلك على التدريبات.

    وقال جيسوس:"القيام بالتدريبات قبل الإفطار تجربة جديدة جاءت من طلب اللاعبين، لا نعرف إذا كنا سنواصل القيام بها طوال شهر رمضان رمضان أم لا".

    وأضاف:"سنقيم الحالة البدنية للاعبين بشكل منتظم خلال هذه الفترة، في السابق كنت أدرب اللاعبين ليلًا، لكن الآن سيكون علينا دراسة رد فعل الجميع بعد هذه التجربة".

    وماذا يقول العلم؟

    في دراسة مشتركة أُجريت في 2020 بالتنسيق بين عدة جامعات في فرنسا، تونس، إيران، ألمانيا، جنوب إفريقيا، وكندا، تم دراسة تأثير الصيام على الجسد البشري فيما يخص الرياضيين بالتحديد.

    تشير الدراسة أولًا إلى أهمية الصيام كإجراء لعلاج مجموعة من الأمراض المزمنة وغير المعدية في العموم كونه يساعد على عملية حرق الدهون وفقدان الوزن.

    وركزت الدراسة على إذا كان التدرب أثناء الصيام يجعل الجسد الخاص بالرياضي يخلق حالة من التعود على التغيرات المصاحبة للصيام، خصوصًا فيما يخص عملية حرق الدهون، وما ينتج من ذلك من زيادة قدرة التحمل على المدى البعيد.

    الدراسة أكدت أن الصيام يؤدي إلى فقدان الوزن وانخفاض نسبة الدهون في الجسد وجعله أكثر ليونة، سواء للرياضي أو غير الرياضي، مع ارتفاع عملية حرق البروتين والسكر المخزن في الجسم بالذات في الأشخاص قليلي الحركة والنشاط.

    وأشارت الدراسة إلى وجود تضارب في البيانات فيما يخص تأثر الصيام على مخزون الجلوكوز (السكر) في أجساد الرياضيين، ومدى تأثير ذلك على الأداء أثناء ممارسة الرياضة، إذ أشار بعض المشاركين إلى قلة قدرتهم على بذل المجهود وتراجع الأداء، بينما لم يلاحظ آخرون أي تغيير يذكر.

    واستنتجت الدراسة في النهاية أن لا يوجد أدلة علمية قاطعة تؤكد أن ممارسة الرياضة، خصوصًا تدريبات التحمل البدنية القاسية، أثناء الصيام تزيد من معدلات حرق الدهون، ونصحت بتفادي تلك النوعية من التدريبات أثناء الصيام.

    معنى الكلام السابق أن فكرة جيسوس للتدرب أثناء الصيام قد تساعد في الحفاظ على لياقة لاعبيه وتساعد في خفض مستوى الدهون في أجسادهم، ما قد يساعد في الحصول على لياقة وسرعة أعلى في الحركة، ولكن بشرط أن يكون التدرب بمعدلات أقل من العادي فيما يخص شدتها ومدتها لتفادي الإجهاد وخسارة الكتلة العضلية، والحفاظ على نظام غذائي يمد الرياضي بالمياه والعوامل الغذائية الأساسية.

    أنظمة غذائية خاصة

    في رمضان، تتجه بعض الأندية لوضع أنظمة غذائية خاصة للاعبيها بالتزامن مع تغيير طبيعة التدريبات لتتماشى مع التغيرات في مواعيد تناول الطعام والشراب.

    مثال بارز على ذلك هو خطة برشلونة مع نجمه الشاب لامين يامال، إذ بحسب "سبورت"، ركز أطباء النادي على وضع نظام غذائي يتجنب الوجبات الثقيلة عقب الإفطار مباشرة، وتوزيع فترات تناول الطعام على فترة المساء، مع التركيز على شرب السوائل بكثرة لتعويض نقص الأملاح أثناء اليوم، وتنوع مصادر الطعام لتزويد الجسد بكل العناصر المطلوبة.

    وأوضح التقرير أن الأطباء نصحوا يامال بأن يبدأ يومه في الرابعة فجرًا لتناول السحور ثم أخذ فترة استراحة قليلة قبل الالتحاق بتدريبات الفريق، كما تم تزويده بمكملات مخصصة لتعويض نقص الأملاح والسوائل في الجسد.

    البعض حتى من غير المسلمين من الرياضيين يشارك في الصيام، رأينا نجم فرنسا السابق باتريس إيفرا يشيد بالصيام ويفتخر بقدرته على التدرب بشكل طبيعي مبكرًا في يومه رغم العطش، ولكن أشار إلى فائدة الصيام في شعوره بتجدد طاقته وتطهير جسده، كما كشف شايع شراحيلي، لاعب النصر السابق، عن مشاركة كريستيانو رونالدو لاعبي النصر الصيام العام الفائت من أجل التجربة ومعرفة شعور لاعبي الفريق في تلك الفترة.

