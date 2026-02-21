العلم يقول كلمته .. تجربة جيسوس الرمضانية في النصر بين الصواب والخطأ

في دراسة مشتركة أُجريت في 2020 بالتنسيق بين عدة جامعات في فرنسا، تونس، إيران، ألمانيا، جنوب إفريقيا، وكندا، تم دراسة تأثير الصيام على الجسد البشري فيما يخص الرياضيين بالتحديد.

تشير الدراسة أولًا إلى أهمية الصيام كإجراء لعلاج مجموعة من الأمراض المزمنة وغير المعدية في العموم كونه يساعد على عملية حرق الدهون وفقدان الوزن.

وركزت الدراسة على إذا كان التدرب أثناء الصيام يجعل الجسد الخاص بالرياضي يخلق حالة من التعود على التغيرات المصاحبة للصيام، خصوصًا فيما يخص عملية حرق الدهون، وما ينتج من ذلك من زيادة قدرة التحمل على المدى البعيد.

الدراسة أكدت أن الصيام يؤدي إلى فقدان الوزن وانخفاض نسبة الدهون في الجسد وجعله أكثر ليونة، سواء للرياضي أو غير الرياضي، مع ارتفاع عملية حرق البروتين والسكر المخزن في الجسم بالذات في الأشخاص قليلي الحركة والنشاط.

وأشارت الدراسة إلى وجود تضارب في البيانات فيما يخص تأثر الصيام على مخزون الجلوكوز (السكر) في أجساد الرياضيين، ومدى تأثير ذلك على الأداء أثناء ممارسة الرياضة، إذ أشار بعض المشاركين إلى قلة قدرتهم على بذل المجهود وتراجع الأداء، بينما لم يلاحظ آخرون أي تغيير يذكر.

واستنتجت الدراسة في النهاية أن لا يوجد أدلة علمية قاطعة تؤكد أن ممارسة الرياضة، خصوصًا تدريبات التحمل البدنية القاسية، أثناء الصيام تزيد من معدلات حرق الدهون، ونصحت بتفادي تلك النوعية من التدريبات أثناء الصيام.

معنى الكلام السابق أن فكرة جيسوس للتدرب أثناء الصيام قد تساعد في الحفاظ على لياقة لاعبيه وتساعد في خفض مستوى الدهون في أجسادهم، ما قد يساعد في الحصول على لياقة وسرعة أعلى في الحركة، ولكن بشرط أن يكون التدرب بمعدلات أقل من العادي فيما يخص شدتها ومدتها لتفادي الإجهاد وخسارة الكتلة العضلية، والحفاظ على نظام غذائي يمد الرياضي بالمياه والعوامل الغذائية الأساسية.