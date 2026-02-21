العلم يقول كلمته .. تجربة جيسوس الرمضانية في النصر بين الصواب والخطأ

"لماذا ألعب أفضل في رمضان؟ لأنه رمضان"، هكذا أجاب ببساطة النجم كريم بنزيما على سؤال طُرح عليه عبر صفحة الهلال في "إكس" تعليقًا على ارتفاع مستواه دومًا أثناء مشواره مع حلول الشهر الكريم، عكس المشاع دائمًا من أن عملية الصيام تترك أثرًا سلبيًا على الرياضيين بسبب الانقطاع عن الأكل والشرب لمدة طويلة، والجفاف الذي يصيب الجسد أثناء ممارسة الرياضة مع الصيام.
وفي هذا السياق، كشف جورج جيسوس مدرب فريق النصر، عن طلب اللاعبين لأداء التدريبات قبل الإفطار خلال شهر رمضان، وهي تجربة جديدة وغير معتادة بالملاعب السعودية أثناء هذا الشهر، إذ المعتاد هو تحول التدريبات للفترة المسائية، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بالسعودية.
عديد الدراسات العلمية تناولت مسألة مدى تأثر الرياضيين من ممارسة الرياضة والتدريب أثناء الصيام، سواء بالسلب أو بالإيجاب، موضوع يُعاد فتحه كل عام تقريبًا مع حلول الشهر الكريم.