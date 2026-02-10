Goal.com
علي رفعت

شهادة سالجادو وتوتر الماضي.. هل ينتقم أربيلوا من كارباخال بعد 13 سنة؟!

ماذا يحدث في ريال مدريد؟

شهدت مباراة ريال مدريد الأخيرة ضد فالنسيا في ملعب ميستايا فصلاً جديداً من فصول التوتر المكتوم داخل القلعة البيضاء. 

ورغم تحقيق الفريق الملكي فوزاً ثميناً بهدفين دون رد وتقليص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطة واحدة إلا أن مشهد النهاية لم يكن احتفالياً بالنسبة للقائد داني كارباخال. 

ورصدت عدسات المصورين بقاء المدافع المخضرم على أرض الملعب لعدة دقائق عقب صافرة النهاية وهو يدخل في نقاش حاد مع مدرب اللياقة البدنية أنطونيو بينتوس.

وبدا الإحباط والحيرة واضحين على كارباخال الذي لم يشارك في المباراة ولو لدقيقة واحدة مفضلاً الصمت في البداية قبل أن ينفجر غضباً في نفق غرف الملابس احتجاجاً على تهميشه المستمر منذ تولي زميله السابق ألفارو أربيلوا دفة القيادة الفنية للفريق.

  • Real Madrid v Olimpic de Xativa - Copa del Rey: Round of 32Getty Images Sport

    التفاصيل الزمنية لبداية كارباخال وخفتان ضوء أربيلوا

    يجب العودة بالزمن إلى صيف عام 2013 لفهم جذور هذه العلاقة المعقدة، في ذلك الحين كان ألفارو أربيلوا هو الخيار الأول والأساسي في مركز الظهير الأيمن لريال مدريد قررت إدارة النادي وقتها استعادة الشاب داني كارباخال من رحلة احترافية قصيرة وناجحة في الدوري الألماني مع فريق باير ليفركوزن. 

    ومع انطلاق الموسم بدأ كارباخال في تقديم مستويات هجومية ودفاعية مذهلة جعلت البساط يسحب تدريجياً من تحت أقدام أربيلوا الذي وجد نفسه مضطراً للجلوس على مقاعد البدلاء في المواعيد الكبرى.

    وبلغ التنافس ذروته في نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة عام 2014 حين فضل أنشيلوتي البدء بكارباخال لتبدأ منذ تلك اللحظة رحلة خفتان ضوء أربيلوا كعنصر أساسي في الفريق بينما انطلقت مسيرة كارباخال الأسطورية التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان.

  • شهادة سالجادو وتراكمات الغيرة الرياضية

    لطالما كانت تصريحات النجم السابق ميشيل سالجادو بمثابة الكاشف لما يدور في كواليس هذا المركز الحساس. 

    وأشار سالجادو في لقاءات سابقة إلى أن أربيلوا يمتلك خبرة كبيرة وعقلية احترافية فذة لكن كارباخال يمتلك طموحاً وقوة بدنية تجعل من الصعب على أي مدرب تجاهله. 

    ويرى سالجادو أن المنافسة التي نشأت بين الرجلين قبل ثلاثة عشر عاماً لم تكن مجرد منافسة فنية عابرة بل كانت صراعاً على الهوية الفنية لمركز الظهير في ريال مدريد. 

    وبحسب رؤية سالجادو فإن أربيلوا كان يمثل المدرسة الكلاسيكية الملتزمة بينما كان كارباخال هو الظهير العصري الشامل. 

    ويبدو أن تلك الفترة التي اضطر فيها أربيلوا لمشاهدة كارباخال وهو يحقق الأمجاد فوق أرض الملعب بينما هو حبيس المقاعد قد تركت أثراً لم يمحُه الزمن في ذاكرة المدير الفني الحالي.

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    التوتر القديم والجديد بين الرجلين

    إن ما يحدث اليوم في غرف ملابس ريال مدريد يبدو وكأنه تصفية حسابات تاريخية مغلفة بقرارات فنية.

    فالمدافع الإسباني الدولي الذي تعافى تماماً من إصابة الركبة التي ألمت به في أكتوبر الماضي يجد نفسه الآن الخيار الثالث أو الرابع في حسابات أربيلوا. 

    وفضل المدير الفني في مباراة فالنسيا الاعتماد على اللاعب الشاب ديفيد خيمينيز من الفريق الرديف ثم أشرك ترنت ألكساندر أرنولد العائد هو الآخر من الإصابة متجاهلاً وجود كارباخال حتى في عمليات الإحماء.

    ويرى مراقبون أن هذا التجاهل المتعمد يعيد إحياء التوتر القديم الذي نشأ حين كانا زملاء في الفريق، ويتساءل البعض عما إذا كان أربيلوا يطبق الآن نفس السياسة التي أدت إلى خروجه من التشكيل الأساسي سابقاً وهي تفضيل العناصر الأكثر جاهزية بدنياً أو الأكثر ملاءمة للمستقبل على حساب الحرس القديم. 

    وهذا التوتر لم يعد سراً حيث أكدت تقارير صحفية أن التواصل بين الرجلين بات في أدنى مستوياته منذ مطلع العام الحالي.

  • Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    بيت القصيد

    في نهاية المطاف يظل السؤال قائماً حول الدوافع الحقيقية وراء استبعاد داني كارباخال، ورغم أن التاريخ قد يوحي بوجود رغبة في الانتقام الرياضي إلا أن الواقع يفرض منطقاً مغايراً.

    فألفارو أربيلوا بصفته مديراً فنياً يتحمل مسؤولية النتائج أمام الجماهير والإدارة ولا يمكن لعاقل أن يتصور تضحيته بفرص الفريق في الفوز بالدوري لمجرد خلاف شخصي قديم. 

    ومن المؤكد أن أربيلوا لا يريد خسارة أي نقطة في صراعه الشرس مع برشلونة وهو يعلم تماماً أن مصلحة الكيان فوق الجميع. 

    وإذا كان كارباخال هو العنصر الأكثر إفادة وقدرة على تطبيق الخطط الفنية المطلوبة في هذه المرحلة الحرجة فإنه من البديهي أن يستعين به المدرب دون تردد. 

    إن الأزمة الحقيقية قد تكمن في قناعة أربيلوا بأن داني لم يستعد بعد كامل عافيته البدنية التي تسمح له بمجاراة نسق المباريات العالي خاصة وأن المدرب أكد في تصريحاته عقب لقاء فالنسيا أنه يتبع نهجاً حذراً لتفادي أي انتكاسة طبية للقائد. 

    وبالرغم من غضب كارباخال المشروع كلاعب يطمح للمشاركة إلا أن أربيلوا يظل المسؤول الأول عن حماية فريقه ولاعبيه حتى لو كلفه ذلك صداماً مؤقتاً مع أحد أساطير النادي.

