شهادة سالجادو وتوتر الماضي.. هل ينتقم أربيلوا من كارباخال بعد 13 سنة؟!

شهدت مباراة ريال مدريد الأخيرة ضد فالنسيا في ملعب ميستايا فصلاً جديداً من فصول التوتر المكتوم داخل القلعة البيضاء.

ورغم تحقيق الفريق الملكي فوزاً ثميناً بهدفين دون رد وتقليص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطة واحدة إلا أن مشهد النهاية لم يكن احتفالياً بالنسبة للقائد داني كارباخال.

ورصدت عدسات المصورين بقاء المدافع المخضرم على أرض الملعب لعدة دقائق عقب صافرة النهاية وهو يدخل في نقاش حاد مع مدرب اللياقة البدنية أنطونيو بينتوس.

وبدا الإحباط والحيرة واضحين على كارباخال الذي لم يشارك في المباراة ولو لدقيقة واحدة مفضلاً الصمت في البداية قبل أن ينفجر غضباً في نفق غرف الملابس احتجاجاً على تهميشه المستمر منذ تولي زميله السابق ألفارو أربيلوا دفة القيادة الفنية للفريق.