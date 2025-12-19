"ريال مدريد أفضل من كان يعاملنا" .. شهادة حكم سابق تحرج بيريز وتبرئ برشلونة في قضية نيجريرا!

لا تزال حدة التوتر بين ريال مدريد وبرشلونة، في تصاعد، ليس فقط داخل الملعب، وإنما في ظل الصراع المُعلن بين فلورنتينو بيريز وجوان لابورتا، رئيسي الناديين، على خلفية قضية نيجريرا.

وأشعل فلورنتينو بيريز من حدة الأجواء، بعدما وصل الأمر إلى شن هجوم على المؤسسات الكروية في إسبانيا، حيث وصف قضية نيجريرا، بأنها أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم.

ولكن، يبدو أن شهادة حكم، قد تعطي أبعادًا جديدة في تلك المشاحنات الدائرة بين بيريز ولابورتا، حيث تبدو محرجة لرئيس الريال ومنصفة للبلوجرانا.