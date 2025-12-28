"ما يتعرض له ظُلم" .. شقيق ياسر المسحل يهب للدفاع عنه وإعلاميون سعوديون يكذبون روايته: إلى أين وصلنا بهذا الكلام الغريب!

شقيق رئيس اتحاد الكرة السعودي "محمد المسحل"، ظهر في لقاء تليفزيوني عبر برنامج "إم بي سي في أسبوع"، للحديث عن مختلف القضايا الرياضية بحكم مناصبه السابق.

واستغل مقدم البرنامج حازم الغامدي هذه الفرصة لسؤاله عن حملة الهجوم التي يتعرض لها شقيقه "ياسر"، وما إذا كان ينصحه بالرحيل عن منصبه أم لا.

وفي هذا الشأن، قال محمد المسحل: "شهادتي مجروحة إن أشدت به، وإن قمت بذم عمل ياسر فلن يكون الأمر مقبولًا مني، لكن دائمًا ما أذكره بمقولة ابن حزم الأندلسي (من تعرض لخدمة العامة فلا بد أن يتصدق بشيء من عرضه لأنه لا محالة مشتوم ولو واصل الليل بالنهار)، وهذا أقوله لكل من يعمل في القطاع الرياضي، فمهما تفعل سيأتيك من الشتائم الكثير، لذا تصدق على من يتكلمون في حقك".

وأضاف: "كخبير في القطاع الرياضي لن أنصح شخصًا بترك مسؤولية، وكلت له بثقة من ولاه أمره، وهناك قيادات تقيم عمل المسؤولين بشكل عام، فرئيس اتحاد كرة القدم ليس كأي منصب في المملكة السعودية، هناك الكثير من العمل قام به الاتحاد، وياسر المسحل في النهاية هو عضو الاتحاد الدولي (فيفا)، هو أحد الأعضاء النادرين عالميًا بهذه المنظومة الكبيرة، وموثوق به من الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي، ولديه من الأمور الكثير".

لكن ما أغضب الكثيرين تحديدًا هو نسب محمد لشقيقه ياسر المسحل فضل فوز الملف السعودي باستضافة كأس العالم 2034، حيث علق: "بتوجيه من القيادة الحكيمة عمل ياسر على ملف كأس العالم 2034 باقتدار ونجح في الفوز بالاستضافة، هذا الملف بمفرده إنجاز كبير، أرى أن هذا الملف عمل عليه هيئة عليا برئاسة ولي العهد قريبة من مجلس الوزراء لمتابعة هذا المشروع الضخم، لذا فإن اختذال كل عمل أخي ياسر في أنه لم ينجح في كأس العرب فهو ظلم".