"شرب القهوة" .. جوارديولا يوجه نصيحة خاصة إلى هالاند ومرموش!
انتصار تاريخي في ملعب أنفيلد المكتظ بالجماهير
كان فوز مانشستر سيتي يوم الأحد مهماً بالنسبة لجوارديولا، حيث كان أول فوز له في أنفيلد أمام جمهور كبير منذ انضمامه إلى النادي في عام 2016.
في حين فاز مانشستر سيتي بنتيجة 4-1 في ميرسيسايد في عام 2021، إلا أن تلك المباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة بسبب الوباء، مما دفع جوارديولا إلى المزاح بأنها "لا تُحتسب" مقارنةً بحماس الملعب المكتظ بالجماهير. تعد هذه النتيجة دفعة قوية لطموحات مانشستر سيتي في الفوز باللقب، حيث اقترب الفريق بفارق ست نقاط من متصدر الدوري آرسنال، بينما وجه ضربة قوية لآمال ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
كانت المباراة نفسها قصة شوطين، سيطر سيتي على الدقائق الـ 45 الأولى بتسديد 10 كرات مقابل 3 لليفربول، لكنه فشل في استغلال فرصه، ليتأخر في النهاية بهدف رائع من ركلة حرة من مسافة 30 ياردة سددها دومينيك زوبوسلاي في الشوط الثاني. في مواجهة أجواء صعبة وتأخر بهدف واحد، أظهر سيتي مرونة ملحوظة. سجل برناردو سيلفا هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة، مما مهد الطريق لهدف الفوز في الدقيقة 93، عندما سجل إرلينج هالاند من ركلة جزاء بعد تعرض ماتيوس نونيس لعرقلة من أليسون بيكر.
جوارديولا و"قهوة"
على الرغم من فرحة الانتفاضة المتأخرة، ركز جوارديولا بشكل مميز على النقاط التي قصر فيها فريقه. وأعرب عن إحباطه من عدم هدوء لاعبيه عند وصولهم إلى منطقة الخصم، مشيرًا إلى أنهم كانوا متسرعين في اتخاذ قراراتهم. وأشار المدرب إلى أن الأداء "الاستثنائي" لفريقه في الشوط الأول قوّضه عدم الحفاظ على الهدوء في الثلث الأخير من الملعب، مما سمح لليفربول بالبقاء في المباراة والتقدم في النتيجة في النهاية."
قال جوارديولا: "كان الشوط الأول استثنائيًا، لكننا في كثير من الأحيان لم نكن هادئين بما يكفي في الثلث الأخير من الملعب، حيث كان علينا أن نكون أكثر هدوءًا لاتخاذ القرارات الصحيحة". "في منطقة الجزاء، عليك أن تتصرف بهدوء وتحتسي القهوة، سواء كمدافع أو كمهاجم، لكننا كنا متسرعين في جميع تحركاتنا، وكنا نصل دائمًا قبل متر أو بعد متر، ولم نكن في المكان المناسب أبدًا. لكننا ما زلنا صغار في كثير من الأمور، وفي الشوط الثاني كنا نعلم أنهم سيضغطون أكثر، وفي الشوط الأول لعبنا بعض الكرات الطويلة وقاتلنا، وكان عمر (مرموش) وإرلينج هناك لأنني أعلم أن مهمة [التعامل مع إبراهيما] كوناتي و[فيرجيل] فان دايك صعبة للغاية، للفوز بتلك الكرات، لكن في الشوط الثاني لم نحاول حتى".
الكابتن برناردو يقود الهجوم
كان المحفز لبقاء سيتي في بيئة معادية هو القائد برناردو سيلفا، الذي أشاد به جوارديولا بقوله "أحد أفضل اللاعبين الذين دربتهم على الإطلاق". بينما عانى النجوم الآخرون من عدم التماسك المذكور أعلاه، ظل سيلفا هو النجم الهادي للفريق، حيث تبع هدفه التعادل بتقديم تمريرة حاسمة أدت إلى ركلة الجزاء التي حسمت المباراة. وأكد جوارديولا أن جميع أعضاء الفريق، بما فيهم هو نفسه، يتبعون مثال العمل الجاد والذكاء الذي أظهره لاعب الوسط البرتغالي.
وأبرز جوارديولا كيف ساعدت قيادة سيلفا الفريق على تجاوز اللحظات التي أعقبت هدف سوبوسلاي، الذي هدد بإفساد أمسية سيتي. وأضاف المدرب: "بتوجيه من لاعبنا الرائع، قائدنا برناردو، نحن نتبعه، وأنا أتبعه أيضًا. لأنه عندما يضع اللاعب الفريق دائمًا أمامه ويفعل الأشياء من خلال مثاله الخاص، يتبعه الجميع. أنا أولهم، وقد سجل الهدف الأول وصنع الركلة الجزائية لماتيوس (نونيس)، ونعم، فزنا أخيرًا في أنفيلد، وهو أمر صعب دائمًا، وأنا سعيد بالنتيجة التي حققها اللاعبون، لأننا كنا هناك".
نهاية فوضوية وتداعيات على سباق اللقب
انتهت المباراة بطريقة غير عادية حيث طرد لاعب ليفربول سوبوسلاي في الدقيقة 100 بعد مراجعة مثيرة للجدل من قبل VAR. وقع الحادث عندما سدد رايان شرقي الكرة في شباك ليفربول الخالية أثناء هجمة مرتدة، لكن الهدف ألغي بعد أن قرر الحكام أن سوبوسلاي وهاالاند ارتكبا خطأً ضد بعضهما البعض أثناء الهجمة. طُرد لاعب الوسط المجري لحرمانه من فرصة واضحة لتسجيل هدف، مما ترك ليفربول ينهي المباراة بعشرة لاعبين وأزمة إصابات متزايدة.
بالنسبة لمانشستر سيتي، فإن النقاط الثلاث تعتبر تحولية. مع بقاء 13 مباراة، يبدو الفارق بست نقاط عن آرسنال قابلاً للتعويض، خاصة مع اقتراب نهائي كأس كاراباو ومباريات دوري أبطال أوروبا. أقر جوارديولا بصعوبة المهمة المقبلة، قائلاً: "لا يزال الأمر صعباً بالنظر إلى قوة آرسنال في جميع المجالات. من الأفضل أن يكون لدينا. قلت نفس الشيء، 13 مباراة هي عدد كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضاف جوارديولا: "نهائي كأس كاراباو قادم، ودوري أبطال أوروبا قادم... هناك الكثير من المباريات". "الإصابات والعديد من الأمور، وكل فريق يلعب من أجل شيء ما - التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أو الدوري الأوروبي، أو الدوري الأوروبي الجديد، أو عدم الهبوط. كل مباراة، آخر 10 مباريات من واقع خبرتي، ليست درامية ولكنها صعبة للغاية. المهم هو محاولة التواجد هناك، والتحسن لأن الشوط الثاني لم يكن جيدًا مرة أخرى، والمباراة التي خضناها ضد توتنهام لم تكن جيدة بما يكفي للفوز بثلاث نقاط. اليوم قد يحدث الشيء نفسه. لكنه فريق شاب وربما في المستقبل القريب يمكننا تحسين ذلك".
