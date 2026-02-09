Goal.com
شباب الأهلي دبي يكشف الحقائق: خطأ سيموني إنزاجي مع نجم الهلال.. وكريم بنزيما الغائب "كلمة السر" للألقاب

الهلال يتعثر لأول مرة في دوري أبطال آسيا "النخبة".. ولكن!

في ليلة طغى فيها الانضباط التكتيكي على القوة الهجومية؛ فرض شباب الأهلي دبي الإماراتي التعادل السلبي (0-0)، على ضيفه الهلال السعودي.

المباراة التي جاءت ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ربما تعطي سببًا آخر لجمهور الهلال، من أجل "القلق".

نعم.. هذا هو التعادل الرابع في آخر 5 مباريات للزعيم، بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، في مختلف المسابقات.

لكن.. ربما يكون التعادل مع شباب الأهلي، هو الأقل حزنًا بالنسبة للهلاليين؛ خاصة أن الفريق خاض المباراة، وهو ضامنًا التأهُل إلى ثمن النهائي أساسًا.

وعزز الهلال "صدارته" لجدول الترتيب، برصيد 19 نقطة من 7 مباريات؛ بينما وصل شباب الأهلي دبي إلى نقطته الحادية عشر، في "المركز الخامس" مؤقتًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل الهلال وشباب الأهلي دبي، مساء اليوم الإثنين..

    الصفقات الشتوية.. من حق جمهور الهلال أن يقلق ولكن!

    أثارت القمة الآسيوية ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء اليوم الإثنين، "قلق" جمهور فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ بشأن عدد من الصفقات الشتوية الجديدة.

    واعتمد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، على مجموعة من العناصر "البديلة" ضد شباب الأهلي دبي؛ وذلك في ظل ضمان الفريق التأهُل إلى ثمن النهائي الآسيوي، بشكلٍ رسمي.

    من بين هذه العناصر "البديلة"، بعض الصفقات الشتوية الجديدة؛ وعلى رأسهم "الفرنسي سايمون بوابري، مراد هوساوي وسلطان مندش".

    ولم يقدّم هذا الثلاثي المستوى الكبير المأمول منهم؛ خاصة بوابري ومندش، اللذين لم يكن لهما تأثيرًا هجوميًا يُذكر في المباراة.

    أيضًا.. فشل المهاجم الفرنسي الآخر محمد قادر ميتي في إحداث أي تغيير؛ وذلك بعد دخوله "بديلًا" في صفوف الزعيم الهلالي، خلال مجريات الشوط الثاني.

    إلا أن هُناك بعض النقاط الأخرى، التي قد تقلل من "قلق" الجمهور الهلالي، بعد مستوى الصفقات الشتوية الجديدة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الهلال لعب بأقل مجهود؛ وذلك في ظل ضمان التأهُل كما ذكرنا.

    * ثانيًا: اللعب بـ"التشكيل البديل"؛ أثر على الإندماج والمستوى العام.

    لذلك.. سيكون علينا الانتظار لبعض الوقت، حتى نستطيع الحكم على هذه الصفقات الهلالية؛ بشكلٍ أفضل بالطبع.

    ماتيو باتوييه.. عندما أكد الحارس الفرنسي خطأ سيموني إنزاجي!

    في المقابل.. هُناك بعض اللاعبين الذين خطفوا الأنظار في صفوف الهلال، ضد نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي؛ وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على النحو التالي:

    * أولًا: الحارس الفرنسي ماتيو باتوييه.

    * ثانيًا: قلب الدفاع التركي يوسف أكتشيشيك.

    * ثالثًا: قلب الدفاع المحلي حسان تمبكتي.

    ويجب أن نقف عند باتوييه تحديدًا؛ حيث ظهر للمرة الثانية بقميص الهلال منذ الانضمام إليه صيف 2025، من العملاق الفرنسي أولمبيك ليون.

    والتعاقد مع باتوييه كان هدفه هو تعويض غياب الحارس المغربي ياسين بونو؛ وذلك خلال مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، مع منتخب بلاده.

    إلا أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، فضل وقتها محمد الربيعي على باتوييه؛ حيث قدّم هذا الحارس المحلي مستوى متذبذب - حتى مع فوز الفريق -، إلى أن تسبب في التعادل (1-1) مع الرياض.

    ومن ناحيته.. أثبت باتوييه قيمته الكبيرة في حراسة المرمى؛ حيث منع أكثر من هدف لشباب الأهلي دبي، كما ولو كان يؤكد لإنزاجي أنه أخطأ بعدم الاعتماد عليه في فترة غياب بونو.

    واستحق باتوييه نجومية فريقه، في مباراة الهلال وشباب الأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    جيليريمي بالا.. جوهرة جديدة جاهزة للمنتخب الإماراتي

    على الجانب الآخر.. لا يُمكن أن نتغافل عن الأداء الذي قدّمه جيليريمي بالا، مع فريقه شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضد نادي الهلال، مساء اليوم الإثنين.

    بالا "تلاعب" بدفاعات الزعيم الهلالي، بكل ما تحمله من معاني؛ وكان مصدر الخطورة الأول في صفوف شباب الأهلي طوال الـ90 دقيقة، على النحو التالي:

    * أولًا: مراوغات ممتازة في المساحات الضيقة.

    * ثانيًا: استغلال رائع للمساحات.

    * ثالثًا: ثنائيات رائعة مع زملائه وخلق الفرص لهم.

    وهذا اللاعب الذي يجيد في الجناح الأيسر وصناعة اللعب وخلف المهاجم، هو من "المقيمين" في دولة الإمارات؛ وبالتالي قد نراه يُمثل المنتخب في المستقبل القريب، بناء على ما قدّمه ضد الهلال تحديدًا.

    وتستغل الإمارات خانة الأجنبي "المقيم" بأفضل طريقة؛ حيث نجحت في إقناع الكثير من اللاعبين، بتمثيل المنتخب الوطني دوليًا.

    ومن المتوقع أن يتطور المنتخب الإماراتي بشكلٍ كبير؛ عندما يندمج هؤلاء اللاعبين مع بعضهم البعض، خلال الفترة القادمة. 

    كريم بنزيما.. كلمة السر في ألقاب الهلال بالموسم الحالي

    أخيرًا.. لابد أن نلخص مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي الإماراتي، في مجموعة من النقاط السريعة؛ بعيدًا عن التركيز في أداء بعض اللاعبين، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: المباراة كانت مثالية لدفاع الفريقين؛ بالإضافة إلى حارسي المرمى.

    * ثانيًا: استفادة الهلال الكبيرة؛ بتجربة عناصر جديدة وإراحة أكثر من لاعب أساسي.

    * ثالثًا: صفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ستكون "كلمة السر" في بطولات الهلال؛ خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وبالتركيز على النقطة الثالثة؛ نحن نعلم أن بنزيما لا يستطيع اللعب مع الهلال في دوري أبطال آسيا "النخبة"، إلا من دور ثمن النهائي.

    عدم قدرة بنزيما في اللعب مع الهلال، إلا في ثمن نهائي البطولة الآسيوية؛ يأتي لأنه مثّل نادي الاتحاد، في مرحلة الدوري.

    المهم.. مرة أخرى اتضح عجز الهلال الهجومي، في تواجد الأوروجوياني داروين نونيز؛ والذي لم يقدم المأمول منه، منذ ضمه في صيف 2025.

    هذا العجز الهجومي من رأس الحربة تحديدًا - بعيدًا عن مساهمات الأجنحة والوسط -، عانى منه الهلال طوال الموسم الحالي 2025-2026؛ إلى أن انتهى مع أول مباراة شارك فيها بنزيما، ضد الأخدود.

    وبالطبع.. لا يُمكن أن نحكم على شكل الهلال الهجومي مع بنزيما، من مباراة واحدة وضد منافس مثل الأخدود؛ ولكننا شاهدنا منظومة متكاملة بالفعل وملامح رائعة، عكس ما يحدث مع نونيز أو البرازيلي ماركوس ليوناردو.

