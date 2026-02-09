شباب الأهلي دبي يكشف الحقائق: خطأ سيموني إنزاجي مع نجم الهلال.. وكريم بنزيما الغائب "كلمة السر" للألقاب

في ليلة طغى فيها الانضباط التكتيكي على القوة الهجومية؛ فرض شباب الأهلي دبي الإماراتي التعادل السلبي (0-0)، على ضيفه الهلال السعودي.

المباراة التي جاءت ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ربما تعطي سببًا آخر لجمهور الهلال، من أجل "القلق".

نعم.. هذا هو التعادل الرابع في آخر 5 مباريات للزعيم، بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، في مختلف المسابقات.

لكن.. ربما يكون التعادل مع شباب الأهلي، هو الأقل حزنًا بالنسبة للهلاليين؛ خاصة أن الفريق خاض المباراة، وهو ضامنًا التأهُل إلى ثمن النهائي أساسًا.

وعزز الهلال "صدارته" لجدول الترتيب، برصيد 19 نقطة من 7 مباريات؛ بينما وصل شباب الأهلي دبي إلى نقطته الحادية عشر، في "المركز الخامس" مؤقتًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل الهلال وشباب الأهلي دبي، مساء اليوم الإثنين..