Shaye Sharahili GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

شايع شراحيلي "خارج عن السيطرة" .. أهان الهلال، كال الاتهامات للنصر واعترف بتعرض نواف العابد للظلم بسببه!

أزمات نجم النصر الأسبق المثير للجدل..

هناك أشياء لا تتغير مهما مر عليها الزمن؛ منها "تهور" شايع شرحيلي؛ نجم النصر الأسبق، الذي تورط في عدة أزمات خلال مسيرته كلاعب وبعد الاعتزال كذلك.

صاحب الـ35 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية في نادي النصر قبل الصعود للفريق الأول في يوليو 2009، وبعد تسع سنوات مع نجوم العالمي، كان الرحيل للقادسية في يناير 2018 في صفقة انتقال حر، ومنه إلى الفيصلي في صيف 2020 قبل الاعتزال مؤخرًا.

خلال تلك المسيرة، توج شراحيلي بأربع بطولات؛ منها ثلاث مع النصر "الدوري السعودي مرتين وكأس ولي العهد مرة"، بجانب كأس خادم الحرمين الشريفين مع الفيصلي.

وقد تصدر شايع المشهد خلال الساعات الماضية، بعد توجيه "إهانة" للغريم التقليدي والجار "الهلال"..

  • إهانة الهلال

    ظهر شايع شراحيلي عبر بودكاست مؤخرًا، سُئل خلاله عما إذا كان سيوافق على الانتقال إلى الهلال وقتما كان في ذورة عطائه الكروي.

    لم يتردد نجم النصر الأسبق في الرد، بل لجأ لمصطلح "جماهيري مهين"، فأخرج قبعة "طاقية" من جيبه، معلقًا: "والله ما أودي ولا أروح لهم هؤلاء (الطواقي)، مستحيل، أحمل هذه الطاقية في جيبي، لأنني أعرف أنك ستتحدث عن الهلال (مقدم البودكاست)، كونك هلاليًا. والله ما أروح للهلال".

    اللفظ الذي استخدمه شراحيلي لوصف الهلال يعتبر مهينًا، إذ يطلقه جماهير الفرق المنافسة عليه، من باب التقليل والإهانة.

    هذا التعليق فتح الباب للحديث عن "تهورات" وأزمات شراحيلي في الملاعب، فدعونا نستعرضها في السطور التالية..

  • التمرد على المنتخب السعودي

    في عام 2015، قام شايع شراحيلي بالخروج من معسكر المنتخب السعودي بماليزيا رفقة زميليه فهد المولد وعبدالفتاح عسيري، دون إذن مسبق من إدارة الأخضر.

    على إثر تلك الخطوة، اتهم الثلاثي بالتمرد على المنتخب الوطني، وتقرر إيقافهم دوليًا لمدة شهرين، مع تغريمهم 50 ألف ريال سعودي، من قبل المكتب التنفيذب للاتحاد السعودي لكرة القدم.

  • وكيله تسبب في إيقافه عن اللعب

    بالاستمرار مع الحديث عن "التمرد"، فقد فعلها شايع شراحيلي مع وكيله، بعدما قام بتجديد عقده مع النصر في 2016.

    في ذاك العام، تقدم وكيل شايع بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد النصر واللاعب، بداعي عدم الحصول على عمولته نظير تجديد عقده مع النادي.

    تلك القضية، رفضت بها لجنة الاحتراف إدانة النصر، موضحة أن شراحيلي هو المطالب بسداد عمولة وكيله وليس النادي.

    وبعدها بعام تقريبًا، تحديدًا في ديسمبر 2017، قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة، إيقاف شايع شراحيلي لمدة ثلاثة أشهر، لعدم سداد 360 ألف ريال لصالح وكيله سلطان البلوي.

  • فضح الأزمة المالية مع النصر

    لم يتوان شايع شراحيلي في الحديث عن تعرضه لـ"الخداع" في نادي النصر، بينما كان يوقع معه مخالصة مالية في 2018..

    ظهر اللاعب السابق في عام 2023 عبر برنامج "مع عزيز" للحديث عن هذه الأزمة، موضحًا أنه تنازل عن مستحقات مالية لتسعة أشهر مع النصر، بجانب مليون ونصف مقدم تعاقد، مُجبرًا أثناء رحيله، كون والده نصراوي متعصب، وأراد تجنب المشكلات معه.

    لكنه كذلك تحدث عن خداع أحمد الغامدي؛ الرئيس التنفيذي للنصر آنذاك، له بعدما أكد له أنه سيحصل على مليون ونصف من الأمير فيصل بن تركي؛ رئيس النادي وقتها، بينما لم يكن حديثه صادقًا.

    الغامدي خرج للرد على تصريحات شراحيلي، نافيًا ما قاله جملة وتفصيلًا، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للتوضيح، وقع شايع شراحيلي مخالصة مالية مع النادي في بداية سنة ٢٠١٨م، ولم يتنازل عن أي مبالغ مستحقة له وتم تدقيقها من الإدارة المالية ومن وكيل اللاعب. وفي ديسمبر ٢٠٢٠م تواصل معي اللاعب لحل مشكلة في شيك حصل عليه وتاريخه في سنة ٢٠١٦ ولم يصرفه في حينه، وتم التوضيح له بالطريقة الصحيحة التي من خلالها يستطيع متابعة أمره، خاصة أنه لا يملك مستندات داعمة تثبت استحقاق الشيك. فالجهات الرقابية تمنع صرف أي مبالغ مالية الا بمسوغات صرف صحيحة ومكتملة".

  • اعتراف بظلم الهلال

    في شهادة حق حتى لو بعد سنوات، اعترف شايع شراحيلي بتعرض الهلال للظلم في نهائي كأس ولي العهد 2014، والذي توج به النصر بالفوز (2-1).

    وأوضح شايع أنه قام بالدهس على ركبة نواف العابد؛ لاعب الزعيم، لكن حكم المباراة احتسب ضربة جزاء للنصر، ظنًا منه أن الأخير هو من عرقله، مضيفًا: "كدت أتسبب في إصابة نواف بقطع في الرباط الصليبي للركبة، لكن الحكم لم ينتبه واحتسب ركلة جزاء لنا".

  • إيقاف المنشطات

    في عام 2019، وضع شايع شراحيلي اسمه ضمن "الموقوفين" على إثر تعاطي المنشطات، من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

    اللجنة قررت وقتها إيقاف شراحيلي لمدة عام كامل، بينما كان يمثل نادي القادسية.

    وجاء القرار بعد فحص عينة لاعب القادسية آنذاك في مختبر سويسرا للكشف عن المنشطات، والمعتمد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "WADA".

    بعد سنوات من تلك القضية، قال شايع في برنامج مع "عزيز": "لو كنت في النصر لما كنت اتهمت في قضية المنشطات بنسبة 100%، لقد ظُلمت في هذه القضية، وقدمت كل ما يثبت براءتي".

  • أزمة القادسية

    "إن أصريتم على أخذ مليوني ريال مني فسأعتزل، من أين أدفع لكم؟ هل أبيع بيتي وأهلي؟" .. هكذا صرح شايع شراحيلي قبل ثلاث سنوات تقريبًا، موجهًا رسالة لإدارة القادسية.

    هذا المبلغ يطالب به القادسية اللاعب السابق، على خلفية بنود في عقده السابق، فُرضت عليه عقب قضية المنشطات، لكن شايع شراحيلي أكد أنه كان يجهل تواجدها في العقد بالأساس.

    ورغم أن اللاعب السابق ظهر في يناير الماضي، مؤكدًا أن الأزمة في طريقها إلى الحل إلا أنها لا تزال قائمة حتى وقتنا هذا دون حل نهائي.

